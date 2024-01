Addio Milan, se ne va con uno scambio: i dettagli

Pare non ci sia niente da fare per il Milan nella corsa al difensore. È pronto a trasferirsi con uno scambio di grande livello. I dettagli.

Il Milan è ancora alla ricerca del fatidico secondo difensore da regalare a Stefano Pioli in questo mercato invernale. L’emergenza infortuni nel reparto arretrato obbligano il club rossonero ad acquistare un altro innesto dopo il ritorno di Gabbia dal prestito al Villareal. Una volontà che si sta dimostrando però complicata da realizzare. Il Milan, dopo aver fatto un tentativo concreto per Alessandro Buongiorno del Torino, andato male, sta adesso sondando molteplici piste.

Non è mai semplice far mercato a gennaio, e dunque arrivare agli obiettivi desiderati. I club cercando di guadagnare il più possibile, o comunque di garantirsi formule altamente convenienti in vista dell’estate. E il Milan sta proprio riscontrando tali ostacoli nella ricerca al perfetto innesto per la difesa. I nomi sul tavolo, come detto, sono tanti. Da Brassier del Brest, a Kiwior dell’Arsenal, ma anche Chalobah del Chelsea e Lenglet dell’Aston Villa (in prestito dal Barcellona).

Questi i più rinomati, dato che Geoffrey Moncada si sta riservando la possibilità di monitorare difensori meno blasonati ma comunque con buone caratteristiche. Ma il Milan, se deve acquistare un nuovo difensore, deve farlo con cognizione, sicuro di assicurarsi un portento del reparto. Quello che sembrava più facilmente raggiungibile è adesso in trattativa concreta con un altro club.

Milan, scambio di lusso tra le due inglesi

Come racconta sixsports.in, il Fulham è piombato fortissimo su Trevoh Chalobah, possente centrale del Chelsea finito un po’ ai margini dopo l’infortunio. Chalobah è un prodotto puro del vivaio dei blues, da tempo nel mirino delle big d’Europa. Questo gennaio potrebbe essere il momento giusto per un suo trasferimento, e il Milan lo aveva ben capito. Ma si è inserito appunto il Fulham, pronto a rilevare il giocatore in prestito con un’opzione d’acquisto per l’estate tra i 20 e 25 milioni di euro.

Per il Chelsea si tratterebbe di un ottimo affare, con il Fulham che sta ricercando un nuovo difensore data la possibile uscita di Adarabioyo, altro profilo che è stato monitorato dal Milan. Ma c’è di più, perché i due club inglesi, affinché la trattativa vada nel verso giusto, stanno pensando di intavolare uno scambio, non alla pari, ma quasi. Chalobah al Fulham e Antonee Robinson al Chelsea. Quest’ultimo non è un nome nuovo per i rossoneri, dato che è stato praticamente ad un passo dal vestire la maglia del Milan qualche anno fa.

Robinson, terzino sinistro americano, sarebbe utilissimo al Chelsea in vista della prossima stagione, dato che numericamente la formazione di Pochettino è scoperta in quella zona del campo. Robinson ha un valore inferiore a Chalobah, di circa 17 milioni di sterline, ma lo scambio potrebbe certamente favorire il benestare di tutti.