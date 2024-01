De Ketelaere incanta Bergamo: il Milan verso l’incasso, ma quanti rimpianti

Il Milan è stato beffato: clamoroso quanto sta accadendo, la rivale gode ed è pronta a dare un duro colpo ai rossoneri

Due gol nel primo tempo son bastati all’Atalanta per avere ragione dell’Udinese e conquistare la seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime quattro gare. La Dea ha ora agguantato il quarto posto, ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League, in attesa della Fiorentina di scena contro l’Inter.

Miranchuk e Scamacca gli autori delle reti che hanno steso l’Udinese ma è decisamente un altro che si è conquistato la copertina al Gewiss Stadium. Ci riferiamo a Charles De Ketelaere. Il belga sembra rinato a Bergamo, sotto la cura Gasperini che tanto bene ha fatto negli anni a molti altri giovani.

Dopo una scorsa stagione decisamente deludente, tanto da indurre il Milan alla cessione – seppur in prestito – il trequartista ha ritrovato voglia e motivazioni. In questo campionato ha disputato 19 gare mettendo a referto tre gol e sei assist. Numeri davvero impressionanti se paragonati a quelli della scorsa stagione. Ai numeri in campionato, vanno aggiunte le due reti in quattro gare di Europa League ed i due gol in Coppa Italia, per un totale di sette marcature in ed altrettanti assist in 25 gare.

De Ketelaere, che rimpianto

Classe 2001, il giovane De Ketelaere sta ripagando la fiducia che l’Atalanta ha riposto in lui e confermato indirettamente anche le parole di Paolo Maldini. L’ex dirigente rossonero ha sempre difeso a spada tratta il giovane belga, sostenendo come avesse solo bisogno di tempo per imporsi anche in Serie A dopo il talento emerso in Belgio.

Ed ora sembra proprio che i numeri stiano dando loro ragione. Tra l’altro, come riportato da OptaPaolo, De Ketelaere con i numeri citati prima, è diventato l’unico insieme a Thuram dell’Inter e Giroud ad aver raggiunto i 7 gol e 7 assist in tutte le competizioni in Italia.

Arrivato la scorsa estate all’Atalanta in prestito oneroso per 3 milioni di euro, gli orobici potrebbero riscattarlo versando al Milan altri 22 milioni di euro più 4 di bonus. E sembra proprio che i Percassi siano orientati ad esercitare questa opzione, vestendo di nerazzurro definitivamente il ragazzo. Che ha il potenziale per fare ancora meglio e, in futuro, di essere rivenduto a cifre esorbitanti, in pieno stile Atalanta. Il Milan, a meno di colpi di scena, incasserà i soldi del riscatto ed eviterà minusvalenze, ma il rimpianto di vederlo rivenduto a 50-60 milioni fra non molti anni è dietro l’angolo, oltre al non aver saputo valorizzare un materiale tecnico di grandissimo livello (ed anche molto evidente).