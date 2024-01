Il Milan ci prova per Demiral: i dettagli

Il Milan a caccia del difensore centrale: nelle ultime ore è spuntato il nome di Demiral, i dirigenti rossoneri ci provano, ecco l’offerta

Un difensore centrale è la priorità del Milan ed il club rossonero si sta muovendo proprio in questo ambito. Nelle ultime ore, come spiega Sky Sport, i dirigenti Furlani e Moncada hanno accelerato alla ricerca di un profilo di livello. Gli innesti di Gabbia e Terracciano, evidentemente, non sono ritenuti sufficienti da Stefano Pioli che ha chiesto un profilo di spessore.

Ed i dirigenti della società di via Aldo Rossi ha individuato il profilo ideale. Si tratta di Demiral, difensore centrale turco che ha ampie conoscenze della Serie A per aver vestito le maglie del Sassuolo e dell’Atalanta dopo essere cresciuto nella Juve. Attualmente gioca nell’Al Ahli, in Arabia Saudita ma sarebbe pronto a tornare in Serie A. Il club rossonero vorrebbe ingaggiarlo con la formula del prestito secco per sei mesi, fino al prossimo mese di giugno. L’operazione, però, non è certo semplice.

Milan, assalto a Demiral: ma c’è un problema sul difensore

Demiral al Milan è di certo un’operazione complessa per svariati motivi. In primis, il difensore centrale turco, infatti, percepisce un ingaggio davvero altissimo e l’Al Ahli fin qui non ha nemmeno aperto ad una cessione del calciatore. Presupposti, questi, che rendono davvero complesso il suo ingaggio.

Come se non bastasse, vi sono dubbi legati anche e soprattutto alla sua condizione fisica. Demiral è infatti appena rientrato da un infortunio al menisco, con il turco che ha riassaporato il campo solo nel mese di dicembre. Poche gare per lui accumulate, però, con il campionato saudita che si è fermato per una lunga sosta.

Ecco perché al momento la pista è decisamente complicata, sebbene il Milan stia provando con un tentativo. Il mercato chiuderà i battenti giovedì prossimo, il primo febbraio ed il club rossonero sta vagliando anche altre alternative in entrata. Ciò nonostante, non è affatto escluso che alla fine, proprio per una questione di fattibilità, il Milan resti così fino a fine stagione.

Nei mesi di febbraio e marzo, d’altronde, rientreranno Tomori e Kalulu ed il reparto si completerà, con l’emergenza che rientrerà definitivamente in vista del rush finale di stagione per campionato ed Europa.