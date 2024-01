Jannik Sinner trionfa nell’Australian Open e scrive la storia: il risultato della finale

L’altoatesino batte in finale il russo Medvedev in rimonta e conquista il primo Slam della sua carriera: è il primo italiano a trionfare in Australia

Jannik Sinner ce l’ha fatta e scrive la storia del tennis italiano. L’altoatesino trionfa agli Australian Open battendo il russo Daniil Medvedev nella finale al termine di cinque set combattuti e con una grandissima rimonta.

Dopo il successo di due giorni fa in semifinale contro il campione Novak Djokovic, l’azzurro oggi era partito male andando sotto di due set, ma poi è riuscito a recuperare e a vincere il suo primo torneo del Grande Slam. Una partenza difficile dovuta probabilmente anche all’emozione, dopodiché il ventiduenne ha ritrovato la calma e i suoi colpi migliori, e per l’avversario non c’è stato nulla da fare. Il risultato finale del match è 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3.

Si tratta del primo tennista italiano a vincere il Major oceanico e del primo italiano a trionfare in uno Slam quasi 48 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta al Roland Garros.Il tennista, grande tifoso del Milan, comincia alla grande questo 2024 e si conferma come uno dei migliori giocatori al mondo.