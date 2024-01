Il Psg vuole Leao: “Lui sa dell’interesse”

L’attaccante del Milan rappresenta la prima scelta in vista del prossimo mercato estivo e anche lui ne è a conoscenza

Il mercato di gennaio è arrivato alle fase conclusive, ma sono già tanti i club che stanno lavorando per la prossima stagione e preparano i piani per il mercato estivo. Rafael Leao sembra rappresentare il desiderio principale di un top club.

L’attaccante dei rossoneri ha offerto una buona prova contro il Bologna, guadagnandosi un calcio di rigore dopo una serie di dribbling partita dalla propria metà campo. L’ex Lille rappresenta un punto di riferimento per la squadra di Stefano Pioli e lo ha sottolineato proprio il tecnico emiliano nei giorni precedenti. Fin qui solo 3 gol in campionato per il portoghese, che però ha fatto registrare numeri importanti a livello di assist ed è entrato comunque in tante marcature della sua squadra.

Il rinnovo dello scorso anno ha permesso al Milan di blindare il suo gioiello, sul quale ha deciso di impostare il proprio progetto di crescita. Il classe ’99 deve essere il futuro del Diavolo, ma è chiaro che il mercato è imprevedibile e dipenderà anche dagli eventuali assalti delle altre squadre e alle cifre che sono pronte a mettere sul piatto. Più di qualcuno, tra l’altro, ha spiegato che in estate i rossoneri potrebbero finanziare il mercato con una cessione importante.

Leao disposto ad ascoltare la proposta

Gli interessi per Leao non mancano e, proprio a questo proposito, in queste ore dalla Francia sono arrivate nuove indiscrezioni. Il Paris Saint-Germain avrebbe messo il talento rossonero in cima alla lista della spesa per la prossima stagione.

A rivelarlo è il giornalista Saber Desfarges di Telefoot. Viene spiegato che il numero 10 del Diavolo è l’obiettivo principale dei parigini per rimpiazzare chiaramente l’eventuale addio di Kylian Mbappé, sul quale c’è sempre il forte pressing degli spagnoli del Real Madrid. La notizia più importante è però quella che Leao sarebbe a conoscenza del forte interesse da parte dei campioni di Francia.

Il 24enne sarebbe dunque disposto ad ascoltare la proposta del Paris. A portare avanti la trattativa ci sarebbe, come sappiamo, il ds portoghese Luis Campos, che lo conosce bene dai tempi del Lille e che per lui stravede da sempre.