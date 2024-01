Leao-PSG, arriva la conferma: “Ecco come stanno le cose”

A Parigi stanno prendendo in considerazione l’ingaggio di Leao per il futuro: c’è il rischio di perdere Mbappé, dunque valutano potenziali sostituti.

In questi giorni si sta nuovamente parlando della possibilità che Kylian Mbappé lasci il Paris Saint Germain. Il suo contratto scade a giugno 2024 e il Real Madrid è nuovamente pronto ad accoglierlo, se stavolta deciderà davvero di cambiare squadra.

Florentino Perez lo insegue da anni e spera questa sia la volta buona per portarlo alla corte di Carlo Ancelotti, che dopo l’addio di Karim Benzema vorrebbe un’altra stella in attacco. In questa stagione è stato Jude Bellingham a risolvere diverse partite, dimostrando una grande abilità in fase di finalizzazione, però l’allenatore emiliano vorrebbe un altro campione da aggiungere alla sua già fortissima squadra. L’ex gioiello del Monaco sarebbe un rinforzo assolutamente gradito e che andrebbe a integrarsi bene con il resto del reparto offensivo. Non è un numero 9, però è uno che di gol ne sa segnare tanti sia partendo da sinistra sia agendo più centralmente.

PSG, Leao al posto di Mbappé: la situazione

Ovviamente, il PSG farà di tutto per tenere Mbappé. Già nel 2022 il giocatore sembrava ormai del Real Madrid e il club parigino è riuscito a trattenerlo con un’offerta economica pazzesca. C’è la volontà di non perderlo neppure stavolta, anche se sembra che lui abbia il desiderio di cambiare aria e di mettersi alla prova altrove.

A Parigi stanno valutando alcuni nomi che potrebbero rimpiazzare Mbappé e nella lista c’è anche Rafael Leao, che non sta vivendo la sua migliore stagione ma che rimane un talento dalle potenzialità enormi. Un allenatore come Luis Enrique potrebbe essere l’ideale per aiutarlo a crescere e, non a caso, la coppia Maldini-Massara aveva pensato anche allo spagnolo per una eventuale sostituzione di Stefano Pioli per questa stagione. Poi sappiamo com’è andata.

Il giornalista Matteo Moretto di Relevo ha confermato l’anticipazione del collega Saber Desfargers di Telefoot: “Il Paris Saint Germain è interessato a Leao in vista del mercato estivo. È uno dei profili maggiormente apprezzati per rinforzare l’attacco. In questo momento non c’è nessuna trattativa tra le parti. La clausola del portoghese è di 175 milioni. Leao è a conoscenza dell’interesse“.

Nessuna negoziazione avviata, per il momento. Intanto il PSG cercherà di blindare Mbappé, poi farà delle scelte per il suo reparto offensivo, nel quale finora ha brillato solo lui in termini realizzativi (28 gol e 6 assist in 26 partite stagionali). Randal Kolo Muani (pagato 95 milioni) e Gonçalo Ramos (65 milioni) sono un po’ al di sotto delle aspettative.