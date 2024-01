Milan, affare a zero: addio Juve, ecco il difensore

Il Milan è a caccia di un difensore: i rossoneri sono vicinissimi ad un super colpo a parametro zero. Una stella della big europea soffiata anche alla Juve

Un difensore, quasi disperatamente. Una sorta di richiesta accorata quella di Stefano Pioli che ormai anche a mezzo stampa lancia segnali inequivocabili alla sua dirigenza. D’altronde il reparto arretrato rossonero, così com’era stato pensato in estate, riempie le sale dell’infermeria di Milanello. Tomori ne avrà ancora per tutto febbraio dopo la lesione al bicipite femorale accusata e Kalulu si rivedrà solo in primavera.

Di fatto un reparto falcidiato dagli infortuni se consideriamo anche i problemi di Kjaer che ne limitano il rendimento. Certo, il mercato ha portato due rinforzi proprio nel settore centrale ma il tecnico si aspetta un colpo decisamente più di spessore, buono sia per l’attuale stagione che per la prossima.

Il nome è già stato individuato da Furlani e Moncada, da sempre molto attenti anche e soprattutto al mercato degli svincolati. Il nome nuovo, in vista della prossima stagione, è quello di Mario Hermoso, un difensore affidabile ed esperto che di certo può accrescere il tasso tecnico e di esperienza alla retroguardia rossonera.

Milan, un parametro zero per Pioli: l’ultimo colpo di Moncada e Furlani

Accostato alla Juve, il Milan sembra abbia messo la freccia e sorpassato proprio la rivale bianconera che, peraltro, ha già ingaggiato Tiago Djalo in vista della prossima annata. Hermoso, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid nel prossimo giugno, arriverebbe a parametro zero.

Classe ’95, Hermoso è un difensore centrale di piede sinistro 184 centimetri che all’occorrenza può agire anche da terzino sinistro. Una duttilità di certo apprezzata a Casa Milan, considerato come proprio l’emergenza abbia costretto Pioli a schierare calciatori fuori ruolo o comunque adattati, vedi Theo Hernandez in posizione centrale.

Ben 18 presenze in questa Liga per Hermoso ed oltre 1.500′ disputati in stagione. Per Simeone di fatto è una prima scelta assoluta in questa stagione, considerato come nel complesso siano state 27 le presenze accumulate con due gol a corredo, uno in Champions League ed un altro in Supercoppa.

L’Atletico, nel mercato estivo del 2019, sborsò ben 25 milioni di euro per prelevarlo dall’Espanyol. Nazionale spagnolo, sono solo cinque le presenze collezionate fin qui con la maglia delle Furie Rosse, penalizzato anche e soprattutto dalla folta concorrenza.