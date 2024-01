Milan, è finita: subito al Genoa

In casa Milan brutte notizie arrivano dal mercato: il calciatore finisce subito al Genoa e Pioli resta senza rinforzi in difesa

Ultima settimana di calciomercato in Serie A – ed in Europa – e quindi ultime chance per poter rinforzare le rose e coprire le eventuali falle dopo i primi mesi di campionato. E così il Milan lavora incessantemente. Se, però, le vie del mercato sono infinite, lo sono anche le avversarie che spesso complicano – e non poco – il lavoro dei dirigenti.

Ormai è arcinoto come ai rossoneri serva – anche con una certa urgenza – un difensore centrale. L’ha chiesto a gran voce Pioli, perché Gabbia e Terracciano non lo soddisfano appieno. Tra qualche settimana ripartirà l’Europa League, un obiettivo da non trascurare per il Milan che proverà ad arrivare in fondo alla competizione dopo l’amara eliminazione dalla fase a gironi di Champions League.

Con il doppio impegno Serie A e Champions League ed il fattore infortuni fin qui determinante per l’emorragia di punti di qualche settimana fa, Pioli vuole essere al riparo da brutte sorprese. Eppure la dirigenza del Milan sta incontrando non poche difficoltà nell’ingaggiare un nuovo centrale.

Milan, beffa clamorosa: va al Genoa e Pioli resta senza difensore

Un obiettivo sta proprio per sfumare, soffiato da sotto al naso da una rivale di Serie A, il Genoa. Eh sì, proprio il Grifone fin qui rivelazione del campionato. Sei vittorie e sette pareggi in 21 gare di campionato, il Genoa guidato da Gilardino in panchina è 11mo in classifica e punta a rinforzi per puntellare la posizione in classifica e, magari, sognare qualcosa in più.

Da qui l’assalto all’Everton ed a Ben Godfrey, centrale 26enne in grado di adattarsi e giocare discretamente anche sulla fascia destra difensiva. Esperienze con le maglie di Norwich, Shrewsbury e York City, in questa stagione ha disputato appena due gare in Premier League ed una in Coppa di Lega. In scadenza di contratto nel giugno del 2025 e con sole due apparizioni con la maglia dell’Inghilterra, cerca un club che possa regalargli un giusto minutaggio per strappare la convocazione alla fase finale dei prossimi Europei.

Godfrey, finito nel mirino del Milan, sembra però molto più vicino al Genoa. Il Grifone, in questa sessione, ha perso il suo pilastro difensivo, Radu Dragusin finito al Tottenham per 25 milioni di euro. Una roccia il centrale rumeno, da qui la necessità di intervenire sul mercato per cercare un nuovo rinforzo. E le esigenze del Genoa si sono incrociate con quelle del Milan, con i rossoblu che hanno sfruttato la maggiore disponibilità economica.