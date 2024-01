Polemiche infinite: rigore evidente non dato alla Fiorentina (VIDEO)

In Fiorentina-Inter grandi polemiche dopo il primo tempo: rigore evidente negato alla Viola per un doppio contatto in area. Il Var non ha smentito l’arbitro

Al Franchi l’Inter ha chiuso il primo tempo in vantaggio con il punteggio di 1-0. In rete il solito Lautaro Martinez, con i nerazzurri che hanno sbloccato la gara con un colpo di testa perfetto dell’argentino. La formazione allenata da Simone Inzaghi sembra non abbia risentito al momento delle assenze per squalifica di Calhanoglu e Barella.

Eppure non sono mancate le polemiche nei primi 45′ di gioco. Proprio nel gol che fin qui sta decidendo la sfida, è apparsa ai più decisamente sospetta la spinta di Martinez, decisiva poi ai fini della realizzazione. Ma polemiche vibranti soprattutto per quanto riguarda un possibile rigore non concesso alla Fiorentina.

‼️ Al #Milan IERI il rigore per la trattenuta era già PRONTO, manco ci hanno pensato. Ai nati secondi invece è concesso trattenerne 2 in area facendogli fare l'autoscontro. Facciamo finire il campionato qui, grazie. #Inter #Fiorentina #FiorentinaInter pic.twitter.com/rdbgSvpGOd — Dr. Tuitter (@DrTuitter) January 28, 2024

Nell’area dell’Inter, con i nerazzurri già in vantaggio, quantomeno dubbio – tanto per usare un eufemismo – un doppio contatto con protagonisti Darmian e Bastoni. L’esterno destro ha cinturato Bonaventura, mentre il centrale ha affossato Ranieri. I calciatori della Viola, increduli hanno chiesto spiegazioni all’arbitro che ha lasciato correre. Ed a nulla è valso anche il check del Var che non ha rilevato irregolarità.