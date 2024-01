Clausola Zirkzee: assist al Milan, così si può fare

Le ultime sull’attaccante olandese che tanto piace al Milan. Il classe 2001 può sbarcare in rossonero in estate: il punto della situazione

Joshua Zirkzee ha incantato tutti a San Siro. L’attaccante classe 2001 ha dimostrato nella Scala del Calcio, difronte ad oltre 70mila tifosi, di essere un giocatore pronto per il Milan, per il salto in una grande.

Il centravanti del Bologna ha mostrato a tutti di che pasta è fatto. Tecnica, velocità e strapotere fisico a servizio della squadra e ora – diversamente da quanto succedeva fino allo scorso anno – vede la porta. Con il centro a Mike Maignan sono nove i gol in stagione, oltre a quattro assist. Sotto porta, però, ha dimostrato anche che deve crescere tanto. Zirkzee è il classico attaccante moderno, che fa reparto da solo, che ha stregato il Milan, ma non solo.

Il Diavolo, però, proverà a prenderlo e le parole di Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato fanno ben sperare: “Zirkzee è nella top tre dei possibili acquisti del Milan, al 100%, ma è troppo presto. La clausola di 40 milioni vale per tutti i club, il Bayern per accordi interni può riportarlo alla metà ma ad oggi non mi risulta vogliano riprenderlo. Piace agli inglesi, l’agente ha rapporti fortissimi con alcune società della Premier. Potrebbero chiudere in tre secondi, ma lui vorrebbe continuare in Italia. Il Milan c’è”, ha affermato Moretto a La Fiera del Calcio, programma in onda su Twitch.

Milan, così arriva a Zirkzee: un colpo a zero

Il Milan vuole regalarsi un centravanti e Zirkzee, come detto, è uno dei nomi in cima alla lista dei desideri del Diavolo. Servono dunque 40 milioni di euro per strapparlo al Bologna.

Una cifra importante che il club rossonero può ammortizzare con l’inserimento del cartellino di Alexis Saelemaekers, che viene valutato dieci milioni e che i felsinei appaiono intenzionati a trattenere. Ma il Milan può incassare altri soldi dai giocatori in prestito, che di fatto andrebbero a finanziare il colpo Zirkzee. Oltre al belga, il Milan spera di incassare cinque milioni da Divock Origi e ben 26 milioni da Charles De Keteleaere. L’Atalanta è sempre più intenzionata a trattenere il talento ex Club Brugge, versando la cifra stabilita nelle casse del Milan, pronto a reinvestirla per regalarsi il bomber.