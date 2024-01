Dal Milan al Tottenham: rossoneri nei guai

Secondo fonti inglesi Milan e Tottenham condividono gli stessi obiettivi per l’attacco. Si mette male dunque per i rossoneri. Gli Spurs fanno sul serio.

Il Milan ha ormai fatto ben capire che l’assalto al nuovo attaccante verrà fatto solo in estate. Diverse voci avevano accostato ai rossoneri qualche centravanti per questo mercato invernale. Soprattutto il nome di Serhou Guirassy dello Stoccarda sembrava rappresentare una pista percorribile. Ma l’ascesa di Luka Jovic ha ben convinto Giorgio Furlani e Stefano Pioli a continuare con questo attacco di qui sino alla fine della stagione.

D’altronde, il serbo sta mostrando una nuova forma positiva. Jovic è in condizione, tanto mentalmente che fisicamente, e i suoi numeri danno fiducia al Milan. Chiaramente, e non è una novità, in vista dell’estate andranno fatte valutazioni serie. Olivier Giroud va per i 38 anni, e non è ancora certo di restare in rossonero per un’altra stagione. Tentato forse dalla MLS, potrebbe chiudere oltreoceano la sua carriera.

Il Milan, dunque, a prescindere da Jovic, sarà obbligato a fornirsi di un altro centravanti, uno che potrà essere un assoluto titolare e che deve per forza di cose avere uno straordinario fiuto del gol. Il club rossonero, come confermato dalle maggiori fonti, è anche pronto ad un grosso investimento. La lista dei papabili è lunga e numerosa, ma sui principali obiettivi si dovrà fare i conti col Tottenham. Le news dall’Inghilterra sono decisive.

Attacco Milan, pericolo Tottenham: tre obiettivi in comune

Il Milan ha degli obiettivi ben chiari in mente per l’attacco del vicino futuro. Difficile che il Diavolo si riservi due acquisti, ma non è escluso. Ad ogni modo, in cima alla lista desideri dei rossoneri ci sono al momento Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Jonathan David del Lille e infine Santiago Gimenez del Feyenoord. Parliamo di profili giovani e di altissima qualità, per i quali, a testa, servirà un cifra tra i 40 e i 50 milioni.

Il Milan è consapevole che in estate un investimento del genere andrà fatto. Ma non è ancora chiaro su quale di questi profili si vuole fare all in. La vera novità è che il Tottenham è pronto a mettere i bastoni tra le ruote ai rossoneri. Come riferisce il portale inglese teamtalk.com, anche gli Spurs sono piombati fortissimo su Joshua Zirkzee e Santiago Gimenez. Hanno bisogno di una nuova punta che possa sostituire qualitativamente Harry Kane.

L’olandese e il messicano sono i favoriti dal Tottenham e dall’allenatore Postecoglu. Ma attenzione, perché alla lista degli osservati speciali dagli Spurs si aggiunge anche Jonathan David, il centravanti del Lille che piaceva tanto ai tempi di Conte e Paratici. Il Tottenham sta sondando i terreni prendendo informazioni sui tre attaccanti. Niente di buono per il Milan, dato che, è risaputo, è sempre quasi impossibile competere con la forza economica e fascinosa dei club di Premier League.

Da considerare che su Zirkzee è vigile anche l’Arsenal, e su David il Manchester United.