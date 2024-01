David-Milan, l’annuncio del giocatore: “E’ un club che…”

Jonathan David è nel mirino del Milan: l’attaccante canadese esce allo scoperto ed apre ad un possibile trasferimento in rossonero

L’attaccante, in casa Milan, è un argomento di stretta attualità. Non è certo un mistero che i rossoneri stiano cercando un nuovo centravanti in grado di poter raccogliere l’eredità di Giroud o, comunque, di potersi affiancare al francese. D’altronde il futuro del numero 9 francese è decisamente in dubbio.

Non è detto che possa partire alla volta degli Stati Uniti, per una nuova esperienza a fine carriera. Il centravanti, peraltro, non ha escluso questa possibilità non più tardi di qualche giorno fa, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Tanti i nomi vagliati dalla dirigenza rossonera per l’erede del transalpino, sia in vista del mercato invernale che per l’estate.

Tra questi c’è naturalmente il bomber del Lille Jonathan David. Il club da cui il Milan ha prelevato Rafa Leao potrebbe regalare ai rossoneri il nuovo centravanti. Il canadese, classe 2000, può agire sia da prima che da seconda punta ed in questo torneo ha realizzato sei reti in 18 gare, con un assist a corredo.

Jonathan David al Milan: le sue parole infiammano i tifosi

Il nazionale canadese in questa stagione ha una media di una rete ogni 223′ in campionato, che si abbassa sensibilmente ad un gol ogni 174′ se consideriamo anche le coppe, sia europee che nazionale, per uno score di 11 reti on 26 presenze.

Non è certo un mistero che metà Europa segua con interesse l’evolversi e la crescita di questo attaccante, 180 centimetri e tanta velocità che sfrutta per vincere i duelli con gli avversari. La concorrenza, per il Milan, non è solo europea, con club di Liga e Premier sulle sue tracce. Anche in Serie A c’è un club decisamente interessato alle sue qualità, il Napoli che con ogni probabilità perderà Osimhen in estate.

“Quando sei giovane, questi sono i club che guardi, quelli sono i club a cui pensi. È lusinghiero, lo apprezzo”, queste le parole del centravanti rilasciate ai colleghi di Telefoot. L’intervistatore, nell’occasione, gli ha sottolineato come Milan, Napoli Atletico Madrid e Chelsea siano sulle sue tracce.

Il Lille, ovviamente, spera che possano aumentare le pretendenti per dare vita ad un’asta e ricavare il massimo possibile. Al momento, peraltro, la sua valutazione è già altissima, ben al di sopra dei 50 milioni di euro.