Doppia offerta in arrivo: il Milan li cede entrambi

Doppia cessione in vista in casa Milan entro la fine del mese di gennaio. I rossoneri vogliono sfoltire così la rosa in questi giorni.

L’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, nel pre-partita di Milan-Bologna, ha fatto intendere che il mercato invernale della sua squadra potrebbe già considerarsi chiuso. Il centrale tanto atteso, reclamato anche da Stefano Pioli, rischia di non arrivare.

Il Milan non vuole accontentarsi di difensori qualsiasi, di profili low-cost ma senza prospettiva futura. Per questo motivo Furlani preferisce rimandare i rinforzi all’estate e puntare sui calciatori presenti in rosa, nonostante i tanti infortunati nel reparto.

Il mercato invernale non è invece chiuso per quanto riguarda le uscite. Il Milan intende definire un altro paio di cessioni, con l’intento sia di sfoltire la rosa dai calciatori meno utilizzati, sia di mandare a giocare qualche giovane prospetto, come già fatto con Luka Romero passato agli spagnoli dell’Almeria.

I due giovani vanno a giocare: ecco le destinazioni

Entro la fine della sessione invernale il Milan concretizzerà dunque altre due uscite, entrambe a titolo temporaneo. Secondo il Corriere dello Sport toccherà a Marco Pellegrino ed a Davide Bartesaghi fare le valigie. I due difensori hanno bisogno di giocare e fare esperienza, per questo motivo Stefano Pioli (che non li reputa ancora prontissimi) ha avallato la loro uscita.

Pellegrino, argentino classe 2002, ha moltissime richieste. L’ex Platense ha ricevuto di recente la proposta dell’Hellas Verona, che sta cercando rinforzi in difesa dopo alcune cessioni dolorose. L’idea di prestarlo in Italia convince maggiormente il Milan, che però di recente ha visto avvicinarsi anche club esteri come Anderlecht, Cadice e Rayo Vallecano.

Sulle tracce di Bartesaghi invece c’è sempre il Frosinone, che sta valutando se spingere sull’acceleratore e portarsi a casa il terzino sinistro scuola Milan, oppure puntare su un profilo di maggiore esperienza. Fatto che sta che il classe 2005 è anche nel mirino del Losanna, squadra svizzera che si è già assicurata il talento Simone Pafundi dall’Udinese.

Una cosa è certa: il Milan non tratterrà questi due talentuosi difensori per il resto della stagione, visto che vengono considerati gioielli di prospettiva, ma ancora non maturi da poter essere inseriti nella formazione titolare. Pellegrino è stato poco fortunato, visto l’infortunio alla caviglia all’esordio contro il Napoli. Bartesaghi è un pupillo di Pioli, ma ancora troppo giovane e da strutturare prima di essere visto come vero vice-Theo Hernandez.