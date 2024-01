Il Barcellona piomba su un giovane del Milan: c’è la contromossa rossonera

Un giovane talento rossonero è finito nel mirino delle big spagnole: Moncada e Furlani dovranno cercare di blindarlo.

In questi anni il Milan ha puntato molto sullo scouting e si è assicurato dei giovani promettenti anche per la Primavera. Non è un caso che la squadra di Ignazio Abate abbia fatto buone cose nella passata stagione e sia migliorata ulteriormente in questa. Alcuni ragazzi sono cresciuti in casa, altri sono arrivati da fuori.

A causa dei tanti infortuni, Stefano Pioli ha dovuto attingere dalla Primavera in questi mesi. Abbiamo visto aggregati alla Prima Squadra giocatori come Jan-Carlo Simic, Clinton Nsiala, Alex Jimenez, Kevin Zeroli e anche il 15enne Francesco Camarda. Già dall’estate era entrato nel gruppo Davide Bartesaghi, visto che la dirigenza non aveva acquistato un nuovo vice Theo Hernandez.

Milan, anche il Barcellona si fa avanti: serve reagire

Quasi tutti hanno avuto l’opportunità di debuttare e uno che ha ben impressionato è Simic, difensore serbo-tedesco di 18 anni che ha messo insieme 5 presenze. All’esordio in Serie A ha persino segnato contro il Monza. Non gioca dal 10 gennaio, quando è subentrato nel match di Coppa Italia contro l’Atalanta, ma è rimasto comunque nel gruppo di Pioli.

È stato acquistato nell’estate 2022 e il Milan investì circa 1 milione di euro per strapparlo allo Stoccarda. Soldi ben spesi, anche ovviamente è presto per dire che tipo di difensore diventerà. Certamente, l’intenzione della società è quella di rinnovare il suo contratto, che scade a giugno 2025. È importante cercare di arrivare alle firme in questi mesi, per respingere gli assalti dall’estero.

In queste settimane non sono mancati rumors inerenti l’interesse di alcune squadre europee importanti. Si è parlato del Real Madrid e nelle ultime ore è spuntato pure il Barcellona. Gli spagnoli di Fichajes.net hanno rivelato che il nazionale serbo è uno degli obiettivi del club blaugrana per la prossima estate. Gli osservatori del Barça lo stanno seguendo da tempo, perché il ragazzo ha un notevole potenziale di crescita.

Normale che Simic possa essere lusingato dall’interesse dei catalani, il Milan deve fare in modo di evitare la fuga del suo giovane talento. Sicuramente Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani stanno lavorando per blindarlo con un nuovo contratto, l’obiettivo è arrivare alle firme al più presto.