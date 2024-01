Maignan, niente cittadinanza onoraria di Udine: il motivo

Non ha trovato compimento la proposta di attribuire a Mike Maignan la cittadinanza onoraria ad Udine. Tanto rammarico nelle parole del Sindaco.

Dopo i fatti di sfondo razzista che hanno coinvolto Mike Maignan nel corso del match tra Udinese e Milan, il sindaco del capoluogo friulano, Alberto Felice De Toni aveva proposto di attribuire al portiere rossonero la cittadinanza onoraria. Un gesto simbolico ma di forte risonanza, con l’obiettivo chiaro di scuotere le coscienze contro il razzismo e la discriminazione.

Purtroppo, la proposta del Primo Cittadino di Udine non ha trovato il riscontro sperato. Come apprendiamo dai canali ufficiali del Comune friulano, tale iniziativa è stata votata in Consiglio Comunale ma sono venuti a mancare i voti necessari per l’attuazione. Mike Maignan non riceverà la cittadinanza onoraria in quanto la minoranza di centrodestra ha votato a sfavore e ha dunque deciso di non appoggiare l’iniziativa.

Difatti, per far diventare realtà la proposta c’era bisogno dei voti di tre quarti dei consiglieri cittadini e quindi anche dell’appoggio della minoranza. A votare sono stati 38 consiglieri. A favore ha votato la maggioranza con 25 consensi, mentre sono stati 13 i voti contrari della minoranza in consiglio. 3 gli assenti. Rammarico e delusione nelle parole del Sindaco De Toni dopo l’esito.

Udine, il Sindaco: “Abbiamo perso un’occasione”

“Prendo atto con dispiacere che il centrodestra non è stato al nostro fianco in questo delicato momento. Si è persa l’occasione per dimostrare che la nostra città è unita e che si distanzia nettamente da quello che accaduto, che, per quanto frequente in diversi stadi e messo in atto da pochi singoli, non rappresenta minimamente la città. Né tanto meno i nostri tifosi” ha dichiarato a caldo il Primo Cittadino di Udine, Alberto Felice De Toni.

“Il nostro intento era duplice: una forte presa di posizione, altamente simbolica, contro ogni tipo di discriminazione. E allo stesso tempo la difesa della nostra città e dei nostri tifosi da accuse ingiuste. E’ stato deludente come la minoranza ne abbia fatto un tema di mero scontro politico, quasi campanilistico, alimentando divisioni e polemiche. Ci sono temi su cui l’antagonismo fra partiti passa necessariamente in secondo piano, la lotta al razzismo è una di queste. Aggiungo che molti ministri del governo in carica – Piantedosi, Abodi, Salvini – dello stesso colore dei consiglieri che oggi hanno votato contro, hanno tenuto una linea durissima contro gli insulti razzisti avvenuti allo stadio Friuli” ha aggiunto De Toni.

“Era doveroso prenderne le distanze e condannare l’episodio di Udinese-Milan in maniera decisa. Come amministrazione continueremo a veicolare questo messaggio e metteremo da subito in atto delle azioni concrete dedicate ai nostri giovani, in collaborazione con le società calcistiche coinvolte” ha concluso il Sindaco.