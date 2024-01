Milan, affare last minute: colpo alla Jovic

Il Milan riflette in vista delle prossime ore di calciomercato. Il Diavolo potrebbe chiudere la campagna acquisti invernale senza colpi

Stefano Pioli aveva chiesto l’acquisto di un difensore e di un centrocampista e rischia seriamente di non essere accontentato.

Il calciomercato di gennaio volge ormai al termine. Mancano poche ore al gong e Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada non sono ancora riusciti a mettere le mani su un centrale, la prioritĂ per il Diavolo. Per il mediano, infatti, nonostante Pioli si fosse sbilanciato non erano mai arrivati segnali che lasciassero pensare che il colpo si potesse mettere a segno.

Si è parlato tanto di Matic, come possibile opportunitĂ , ma il Diavolo non lo ha mai trattato. Non è mai stato un calciatore ritenuto idoneo al progetto rossonero vista l’etĂ .

Per quanto riguarda il difensore la situazione è stata certamente diversa. In queste settimane sono stati fatti tanti nomi, tutti cercati dal Diavolo ma senza successo. Il Milan è stato disposto ad un sacrificio per Alessandro Buongiorno, ma il muro del Torino ha impedito il colpo. I Granata fiutano l’affare e un incasso importante e cederanno così il calciatore in estate quando altre squadre busseranno alla porta di Cairo. La valutazione da 35/40 milioni di euro potrebbe così essere rivista al rialzo, con l’inserimento magari della Juventus, che a giugno vorrĂ regalarsi un centrale di difesa.

Milan, speranza dall’Inghilterra

Il Milan ha anche guardato tanto in Inghilterra: ha pensato a Kiwior, ma l’Arsenal non ha aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto. Niente da farei, inoltre, per Kelly, con il Bournemouth disposto anche a perderlo a zero in estate, ritenendolo troppo importante per il finale di stagione.

In Inghilterra resta viva la pista Chalobah, ma il calciatore 24enne non hai mai giocato in stagione e questo fa riflettere sull’operazione. Un centrale al Milan, d’altronde servirebbe soprattutto per il prossimo mese, quando si tornerĂ a giocare ogni tre giorni, poi c’è la concreta speranza di riabbracciare Malick Thiaw e in seguito Fikayo Tomori e Pierre Kalulu.

La dirigenza così riflette per capire se ha davvero senso investire su un giocatore che di fatto andrĂ a colmare una lacuna di un mese. D’altronde lo Scudetto è sfuggito via e il vantaggio sulla quinta appare rassicurante, per poter pensare di dedicarsi all’Europa League, che inizierĂ il prossimo 15 febbraio. Furlani e Moncada, dunque, riflettono per capire se vale davvero la pena investire a gennaio o pensare giĂ alla prossima stagione. Ma attenzione ad un colpo last minute come può essere il giĂ citato Chalobah o Demiral, dall’Arabia Saudita.