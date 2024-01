Milan, altra cessione in Spagna: doppia opzione, decisione in arrivo

Da Milanello alla Spagna un giovane rossonero potrebbe trascorrere il resto della stagione nella Liga: stessa scelta fatta da Romero.

Mancano pochi giorni alla fine della finestra invernale del calciomercato e c’è curiosità di vedere cosa farà il Milan. Giorgio Furlani non ha escluso che la squadra possa rimanere così, nonostante Stefano Pioli abbia chiesto un difensore e un centrocampista.

Da vedere anche chi sarà destinato a lasciare Milanello, visto che da giorni si parla di alcuni giovani che potrebbero partire in prestito. Uno è Davide Bartesaghi, terzino sinistro che ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione e che avrebbe bisogno di maggiore spazio. A lui si era interessato prima il Monza, poi il Frosinone. Sono arrivate pure richieste dalla Serie B e dalla Svizzera (il Losanna). È un concreto candidato alla cessione a titolo temporaneo.

Milan, non solo Bartesaghi: un altro giovane può partire

Ci sono rumors pure sul trasferimento di Marco Pellegrino, che in Italia è stato accostato ad Hellas Verona, Sampdoria e Ternana. Anche nel suo caso ci sono delle richieste da campionati stranieri. Dal Belgio si sono fatti avanti Anderlecht e Leuven, dalla Germania il Werder Brema. Ma la destinazione più “calda” sembra essere la Spagna.

Secondo quanto spiegato dal quotidiano La Repubblica, le principali candidate sono Cadice e Rayo Vallecano. Il Milan ha già fatto cessioni in prestito a squadre spagnole in questi mesi. L’estate scorsa era toccato a Matteo Gabbia, finito al Villarreal e poi rientrato a gennaio. Recentemente, invece, è stato Luka Romero a passare all’Almeria. L’argentino ex Lazio ha debuttato in questo weekend, in una sconfitta interna per 3-0 contro l’Alaves.

A Pellegrino potrebbe fare bene un’esperienza nella Liga. In rossonero non ha spazio, pertanto sarebbe meglio un prestito che gli possa consentire di avere un minutaggio maggiore. Il Cadice è terzultimo in classifica, ma in piena lotta per potersi salvare. Il Rayo Vallecano è tredicesimo, a +8 sulla zona retrocessione. Nella squadra madrilena si ritroverebbe ad essere compagno di Radamel Falcao, oggi quasi 38enne e in fase calante della sua carriera ma che in passato ha dimostrato di essere un grandissimo attaccante. A Cadice, invece, sarebbe allenato dal connazionale Mauricio Pellegrino.