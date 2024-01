Milan, trovata la formula giusta: l’affare si può chiudere

Operazione complicata, ma la società rossonera continua a discutere per un difensore: arriverà il colpo tanto richiesto da Pioli?

Stefano Pioli è stato chiaro in queste settimane: vuole un difensore centrale e un centrocampista. Il rientro di Matteo Gabbia non basta per sistemare una difesa priva di tre elementi importanti (Thiaw, Tomori e Kalulu) e con Simon Kjaer da gestire fisicamente. Inoltre, con il grave infortunio di Tommaso Pobega e la cessione di Rade Krunic, anche la mediana avrebbe bisogno di un innesti.

Giorgio Furlani prima di Milan-Bologna ha dichiarato che non c’è “urgenza di fare qualcosa tanto per fare”, però la speranza dell’allenatore e dei tifosi è che la dirigenza riesca a portare qualcuno di utile a Milanello. A febbraio ci sarà anche il playoff di Europa League contro il Rennes e per reggere bene il doppio impegno sarebbe importare disporre di un’opzione in più. Le scelte sono molto limitate e sarebbe un peccato rimettere Theo Hernandez al centro del reparto, come già successo in più partite.

Milan, trattativa in corso per il centrale: la situazione

Una delle ultime idee del Milan è Merih Demiral, ma sembra già sfumata. Infatti, l’Al-Ahli non ha aperto alla cessione in prestito del turco dopo aver investito circa 20 milioni di euro per comprarlo dall’Atalanta nell’estate 2023. Salvo colpi di scena, non ci sarà un suo ritorno in Serie A in questo mese di gennaio. I rossoneri ci stanno provando anche per un altro difensore che abbiamo già visto in Italia.

Ci riferiamo a Jakub Kiwior, che in passato ha vestito la maglia dello Spezia e che a gennaio 2023 si è trasferito all’Arsenal per 25 milioni. Un’altra operazione difficile. Secondo quanto spiegato da Fichajes.net, il Milan è da tempo in contatto diretto con i Gunners, che non hanno mai aperto a una cessione in prestito con diritto di riscatto. La situazione potrebbe cambiare se Furlani mettesse sul tavolo un prestito con obbligo di riscatto subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi. Questa condizione potrebbe consentire di arrivare a un accordo.

Kiwior non è intoccabile per Mikel Arteta, disposto a farlo partire senza troppi problemi. Ma serve la giusta formula e anche un accordo sulle cifre. Le parti rimangono in contatto. Da via Aldo Rossi trapela l’intenzione a fare un’operazione solo con diritto di riscatto, non obbligo (seppur condizionato). Vedremo se lo scenario cambierà nelle prossime ore.