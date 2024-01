Origi, la voce dall’Inghilterra: “Ci stanno provando disperatamente”

Divock Origi, arrivano novità sul suo conto dall’Inghilterra: una voce è eloquente sul futuro dell’attaccante belga

Due gol in 36 presenze con la maglia del Milan indosso. Non si può certo affermare come sia stata positiva l’esperienza di Divock Origi in rossonero. Arrivato a parametro zero dal Liverpool, il belga doveva essere un vero e proprio colpo di mercato, un’intuizione in grado di regalare esperienza, peso e gol al Milan.

Ed invece nella sua esperienza in rossonero ha ampiamente deluso le aspettative, tanto da indurre il club a cederlo nella scorsa stagione, seppur con la formula del prestito gratuito al Nottingham Forest. Fallita l’intuizione di Maldini, i rossoneri oltre a risparmiare i 4 milioni di ingaggio del calciatore – pagati interamente dal Nottingham – speravano quantomeno di poter incassare i 4,5 milioni di euro inseriti nell’accordo come eventuale riscatto del suo cartellino.

D’altronde Origi in Premier League era stato già protagonista con la maglia del Liverpool seppur ad intermittenza. In 175 presenze con la maglia dei Reds, Origi ha collezioanto 41 rei e 18 assist arricchendo la sua bacheca quasi fino all’inverosimile; la Premier League, una FA Cup ed una Coppa di Lega ma anche e soprattutto la Champions League.

Origi, il Nottingham ha deciso il suo futuro: cosa accade ora

Con la maglia del Nottingham, invece, l’impatto non è stato certo memorabile, tutt’altro. Fin qui solo nove spezzoni di gara in Premier League e 177′ totali senza neppure un gol all’attivo. Zero anche gli assist con il ragazzo già finit fuori dai piani di Nuno Espirito Santo, il tecnico del Nottingham.

E così il suo nome è finito nella lista di sbarco del club inglese; d’altronde le oltre 100mila sterline che guadagna a settimana non sono più sostenibili per un calciatore utilizzato con il cntagocce ed il cui apporto è nullo. Stando a quanto afferma “Football Insider”, il Nottingham è alla ricerca quasi disperata di una soluzione, di un nuovo club che possa accogliere a braccia aperte l’attaccante.

Ancora di proprietà del club di via Aldo Rossi, Origi potrebbe terminare la stagione agonistica in Mls con Los Angeles Fc, Cincinnati e Dallas che avrebbero mostrato interesse nei confronti del calciatore. Al momento, è bene sostenerlo, nessuna offerta ufficiale sia arrivata al Milan, tantomeno contatti che potessero dare il via ad una trattativa vera e propria. Non è escluso, però, che negli ultimi giorni di mercato questa ipotetica trattativa possa decollare.