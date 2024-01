RedBird, decisione a sorpresa: Cardinale vende il club!

Arriva la decisione di Gerry Cardinale, che senza troppe titubanze ha scelto di cedere la società calcistica per motivi di business.

Dopo lo Scudetto vinto nel 2022, con assoluto merito e coraggio, il Milan ha iniziato immediatamente una nuova fase. Vale a dire il passaggio di proprietà dal fondo Elliott a quello di RedBird Capital, società statunitense molto esperta nella gestione e nello sviluppo di brand sportivi.

Il gruppo guidato dall’imprenditore Gerry Cardinale ha già da tempo dettato le linee su quello che dovrà essere il progetto Milan. In primis il rilancio del marchio a livello internazionale, partnership prestigiose a più livelli e la costruzione di uno stadio di proprietà in linea con i parametri dei top club europei.

Nelle ultime settimane si è però intensificata un’indiscrezione, relativa alla possibilità di vedere un nuovo socio nel Milan. Cardinale starebbe cercando in Medioriente qualche investitore capace di supportare la gestione del club rossonero. Ma intanto RedBird ha preso una decisione ufficiale, sempre in tema calcistico, che potrebbe diventare una chiave di volta del loro impegno.

Cardinale ha venduto ad un tycoon americano

Oltre al Milan, il fondo RedBird da diversi anni gestisce con quote di maggioranza anche un altro club calcistico europeo. Parliamo del Tolosa, squadra della Ligue 1 che partecipa anche all’Europa League. Una società in ascesa che sta sfornando anche diversi talenti di prospettiva.

La decisione dell’ultima ora è sorprendente: Cardinale ha deciso di vendere il Tolosa, lasciando così la proprietà della società bianco-malva. Il club francese dovrebbe finire nelle mani di un altro tycoon o gruppo statunitense, interessato ad investire nel calcio europeo proprio come RedBird.

Un’uscita di scena di cui già si vociferava da mesi e messa in atto nelle ultime ore. Cardinale si era già dovuto dimettere dal consiglio d’amministrazione del Tolosa all’inizio di questa stagione, per evitare conflitti d’interesse con il Milan, soprattutto ora che entrambe le squadre giocano l’Europa League.

Tutta da interpretare la mossa di RedBird con il Tolosa, che in chiave Milan può significare due cose. O Cardinale ha scelto di cedere il club francese per ricavare il denaro necessario alla gestione rossonera (soprattutto a saldare il prestito di Elliott Management). Oppure è il segnale di un passo indietro del fondo americano nel calcio che conta, magari con l’intenzione di trovare un nuovo acquirente (saudita?) anche per il Milan.