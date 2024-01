Sorpresa Milan: “No a Zirkzee, ecco l’attaccante da prendere”

Joshua Zirkzee non convince proprio tutti: un ex centravanti del Milan boccia l’ipotesi di acquistare l’olandese, le sue parole sono inequivocabili

Era il calciatore più atteso nella sfida di ieri a San Siro e di certo non ha tradito le attese. Ci riferiamo naturalmente a Joshua Zirkzee, l’attaccante del Bologna nel mirino del Milan in vista della prossima stagione. Il centravanti olandese è andato in rete dimostrando ancora una volta il suo talento e soprattutto la sua vocazione offensiva.

Il bomber ha sbagliato qualche occasione di troppo, certo, ma ha sicuramente impressionato Moncada e Furlani che avranno di certo guardato con grande attenzione le sue gesta in campo. Per l’estate resta sempre una pista validissima quella che conduce a Zirkzee, anche se saranno necessari ben 50 milioni di euro per strapparlo al Bologna.

La concorrenza è folta ma di certo il Milan di proverà in estate. L’attaccante, d’altronde, ha appena 22 anni ed ha grandi margini di miglioramento. Otto gol e due assist in 20 giornate di Serie A, una rete ogni 211′, una media decisamente importante che può convincere la società rossonera ad investire su di lui. Zirkzee, peraltro può agire anche da seconda punta alle spalle di un centravanti, una duttilità che ingolosisce non poco i club.

Zirkzee, che bocciatura dall’ex Milan: “Andrei su una certezza”

Non tutti, però, sono convinti da Joshua Zirkzee. Un ex bomber del Milan, Alessandro Matri, negli studi di Dazn non ha usato parole trionfalistiche. “Punterei su un centravanti da 20 o 30 gol” ha esordito l’ex Milan, “punterei su questo tipo di calciatore se avessi a disposizione un tesoretto da investire“.

Matri, poi, entra nel dettaglio analizzando la situazione in casa Milan. “Necessita di questo i rossoneri, un bomber che possa assicurare questi numeri, anche perché Giroud nella prossima stagione andrà per i 39 anni“. L’ex attaccante ha anche sottolineato come le rivali della società rossonera in rosa abbiano questo profilo di calciatore. Da Lautaro Martinez a Vlahovic fino ad Osimhen e Lukaku, i top club italiani vantano prime punte di assoluto livello in rosa.

“Non metto in discussione le qualità e le capacità di Zirkzee e non dico che non sia da Milan ma per il ruolo di bomber andrei su una certezza“. Di certo, però, se dovesse continuare su questa strada, potrebbe facilmente superare la doppia cifra ed avvicinarsi alle 20 reti, bottino indicato da Matri.