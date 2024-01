Altro che Psg: Mendes porta Leao in un’altra big!

Rafa Leao può lasciare il Milan: in Europa non c’è solo il Paris Saint Germain sulle sue tracce. Un’altra big è pronta a scendere in campo

Tre gol e cinque assist in 19 gare di Serie A: questo il bottino di Rafa Leao in questa stagione decisamente altalenante per il Milan. L’obiettivo scudetto sfumato fin troppo in fretta, la clamorosa eliminazione nei gironi di Champions League e la “retrocessione” in Europa League, di fatto anche l’unico obiettivo stagionale rimasto per i rossoneri dopo l’uscita anche dalla Coppa Italia.

Insomma, piovono critiche sul capo dei rossoneri ma anche su Rafa Leao, spesso giudicato poco decisivo ed impattante nell’economia del gioco rossonero e, soprattutto, dei gol. Il destino amaro delle stelle, quelle elette e deputate a dover trascinare sempre e comunque i compagni verso sogni di gloria.

Eppure potrebbero essere gli ultimi mesi di Leao con la maglia del Milan. La stella del lusitano può presto emigrare in altri campionati e brillare di luce propria lontano dal mondo rossonero. Per conto dell’esterno si sta muovendo addirittura Jorge Mendes, il suo storico agente anche se fino al mese di febbraio ha una procura Tem Dimvula, peraltro molto vicino al padre dell’attaccante.

Milan, Leao può lasciare: ecco il club che può acquistarlo

Il potente agente di calciatori, però, si sta muovendo per strappare al Milan proprio il suo numero 10. Stando a quanto afferma Defensa Central, ha alzato la cornetta del telefono per chiamare Madrid, naturalmente sponda Real. Con Florentino Pérez i rapporti sono ottimi anche per l’affare Cristiano Ronaldo ed ora Medens vuol portare a Valdebebas un’altra stella lusitana, pronta ad esplodere definitivamente diventando un calciatore di livello mondiale.

Mendes, però, al momento non ha ricevuto alcuna risposta, anche perché la dirigenza madridista è al lavoro su altri obiettivi in vista della prossima estate. Davies su tutti per puntellare definitivamente la difesa ed ovviamente Mbappé, con tanto di accordo di accordo raggiunto con il calciatore secondo molti addetti ai lavori.

Ecco perché Mendes potrebbe offrire il calciatore al Paris Saint Germain, spingendo in prima persona con Nasser Al Khelaifi. D’altronde a Madrid la prossima estate arriverà la giovne stella brasiliana Endrick, mentre Joselu sarà confermato in rosa dopo le buone prove negli ultimi mesi. Ed ovviamente, considerati intoccabili Vinicius Jr. e Rodrygo, l’ultimo posto sarebbe occupato proprio da Kylian Mbappé.