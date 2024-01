Demiral IN, Pellegrino OUT? Le ultime

Gianluca Di Marzio fa il punto sul mercato in entrata e in uscita del Milan, ad un solo giorno dalla chiusura della sessione. Novità importanti.

Siamo agli sgoccioli di questa sessione invernale di mercato e il Milan non si è ancora regalato il secondo innesto per rimpolpare una difesa decimata dagli infortuni. Tutti i sondaggi fatti da Giorgio Furlani per i vari profili messi nel mirino non hanno portato ad una trattativa concreta. Il Milan voleva un ottimo difensore in prestito, ma nessuno dei club interessati ha aperto a tale formula.

Oggi Tuttosport ha detto a chiare lettere che è chiuso il mercato invernale dei rossoneri, e che adesso si è fiduciosi nei sorprendenti tempi di recupero di Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Prima il tedesco, poi l’inglese sono attesi tra un mesetto in campo. Ma 30 giorni sono lunghi e pieni di impegni per il Milan, che forse non vuole arrendersi e consegnare a Stefano Pioli il secondo difensore dopo Matteo Gabbia per rinforzare il reparto arretrato.

Nelle ultime ore, il Milan ha infatti preso informazioni per Merih Demiral, l’ex Atalanta e Juventus adesso in Arabia Saudita a vestire la maglia dell’Al-Ahli. Un affare non semplice, ma l’interesse dei rossoneri è concreto. Furlani ha chiesto Demiral in prestito per 6 mesi al club saudita ma l’allenatore si sta mostrando riluttante. Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan sta insistendo in queste ultime ore di mercato, fiducioso di riportare il centrale turco in Serie A.

Aggiornamento 21 – Sull’argomento Demiral ha fornito aggiornamenti importanti Fabrizio Romano, il quale ha assicurato che il turco non lascerà l’Al Ahli in questi ultimi giorni di mercato. Il difensore è destinato a rimanere nel suo club perché i capi della Saudi Pro League non hanno nessuna intenzione di perdere le loro stelle dopo pochi mesi dal loro arrivo.

Milan, Pellegrino può rimanere in Serie A

Il Milan sta cercando di piazzare in prestito in questo gennaio Marco Pellegrino, il difensore centrale acquistato in estate dal Platense per 3,5 milioni di euro. Tra infortuni e poche apparizioni, tra l’altro non convincenti, l’argentino non viene reputato ancora pronto dal Milan per giocare ad alti livelli. Una partenza con conseguente maggiore spazio per esprimersi viene valutata la soluzione migliore per Pellegrino.

I club interessati non mancano. In Inghilterra c’è il Watford in pressing, mentre in Argentina sta ripensando a lui il Real Racing Club. Hanno già contattato il Milan per avere subito il difensore ma la sola formula concessa è quella del prestito secco. In Italia, lo riporta sempre Gianluca Di Marzio, c’è anche la Sampdoria di Andrea Pirlo che sta sondando il terreno per Pellegrino. Ma la novità assoluta riguarda il recente inserimento della Salernitana.

Sì, il club granata che ha salutato Daniliuc e si appresta a salutare Lovato, direzione Torino, ha bisogno di un innesto per la sua difesa oltre al veterano Jerome Boateng. Pellegrino è tra i papabili di Walter Sabatini. Ma è un altro club di Serie A che nelle ultime ore ha superato tutti per l’acquisto dell’argentino in prestito. Si tratta dell’Hellas Verona, lo stesso club da cui il Milan ha acquistato Filippo Terracciano.

Secondo Di Marzio, i gialloblu stanno battendo con convinzione la concorrenza di tutte le altre pretendenti. Pellegrino sembra destinato a rimanere in Serie A.