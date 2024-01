Milan, aperta la caccia a Zirkzee: offerta shock

Il Milan ha deciso di puntare forte su Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese del Bologna è il preferito di Pioli ed è pronta l’offerta.

Piaceva già mesi prima di vederlo all’opera a San Siro in tutta la sua classe giovane e sbarazzina. Piace ancora di più dopo la gara tra Milan e Bologna di sabato sera, visto il gol da rapinatore d’area e la capacità di mettere in crisi le difese avversarie tra doppi passi e giocate mai banali.

Joshua Zirkzee ha stregato definitivamente il Milan ed i propri osservatori. Il giovane centravanti olandese è sicuramente tra le rivelazioni del campionato in corso. Magari non un bomber prolifico, ma uno dei quegli attaccanti che fa giocar bene la squadra, che sa dialogare coi compagni e dare pochi punti di riferimento alle difese avversarie.

Il Milan lo considera il primo obiettivo di mercato per l’estate 2024. Lo ha confermato anche Stefano Pioli, il quale nonostante sia in bilico sulla permanenza in panchina, lo ha indicato senza indugi come un attaccante ideale e seguitissimo, il perfetto vice-Giroud che i rossoneri dovranno acquistare in futuro.

Una contropartita tecnica per avvicinare Zirkzee al Milan

Oggi l’edizione di Tuttosport alimenta le voci su un possibile assalto del Milan per Zirkzee nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il problema si chiama però Bayern Monaco, squadra nella quale l’olandese è cresciuto e che mantiene ancora un certo controllo sul suo cartellino.

Il Bayern ha ceduto l’attaccante al Bologna per 8,5 milioni, mantenendo però un diritto di ‘recompra‘ fissato a 40 milioni e da esercitarsi nell’estate 2024. Anche se oggi i bavaresi hanno un certo Harry Kane in attacco, non è escluso che possa puntare sul giovane per il futuro, oppure riacquistarlo per poi venderlo ad un prezzo maggiore in Premier League.

Ma qualora i tedeschi mollassero la presa su Zirkzee, il Milan sarebbe pronto a formulare un’offerta davvero importante al Bologna, che valuterà il proprio numero nove tra i 50 ed i 60 milioni di euro. Grazie ai soldi derivanti dalla cessione di De Ketelaere (circa 23 milioni), il Milan potrà mettere sul piatto una proposta allettante.

L’idea è di proporre una cifra cash sui 35-40 milioni più il cartellino di Alexis Saelemaekers, centrocampista di proprietà rossonera ma oggi in prestito proprio al Bologna. Offerta quasi shock da parte del Milan, che conferma la stima altissima per Zirkzee e la voglia del club di investire somme ingenti per un nuovo attaccante, che sia però ideale per il tipo di gioco dei rossoneri.