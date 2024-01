Milan, colpo dal Napoli: lo ha scelto Conte

Antonio Conte già starebbe pensando ad i rinforzi per fare grande il Milan, qualora fosse lui la scelta numero uno per la panchina.

Ormai da settimane si continua a parlare del futuro della panchina del Milan e di cambiamenti che sembrano certi. Nella stagione 2024-2025 difficilmente si vedrà ancora Stefano Pioli alla guida della squadra rossonera, nonostante il contratto in essere sia valido almeno per un’altra annata.

I media nazionali parlano di due profili che il Milan seguirebbe da molto vicino per il futuro della panchina. Il primo nome è in linea con il progetto RedBird, un tecnico giovane su cui far affidamento per un piano a medio-lungo termine, ovvero Thiago Motta del Bologna. Ma maggiori indicazioni portano al nome di Antonio Conte, allenatore esperto e vincente, attualmente senza squadra.

La candidatura di Conte è sposata principalmente da Zlatan Ibrahimovic, l’ex centravanti ed oggi advisor di Gerry Cardinale che punterebbe immediatamente sulla verve e sulla voglia di vincere del salentino. Proprio in tal senso, nelle ultime ore, stanno cominciando a circolare persino i primi nomi che Conte vorrebbe con sé per fare grande il ‘suo’ Milan.

Il giornalista sicuro: Conte lo vuole strappare al Napoli

C’è chi è già convinto che il Milan abbia un accordo solo da formalizzare con Antonio Conte. Lo stesso allenatore ex Juve e Inter, fermo ormai da quasi un anno, avrebbe dato priorità assoluta al progetto rossonero, una big italiana che non ha ancora guidato.

Sulle frequenze di Telelombardia, il giornalista Luca Momblano è apparso tra i più convinti. Secondo il suo parere Conte avrebbe un pre-accordo con il Milan ed al termine della stagione in corso volerà a via Aldo Rossi per definire l’accordo e iniziare una nuova avventura in Serie A da protagonista.

Durante l’ultima trasmissione calcistica andata in onda sul canale lombardo, Momblano ha anche lanciato una nuova indiscrezione. A suo parere Conte vorrebbe un giocatore importante del Napoli, campione d’Italia in carica, come primo rinforzo per la sua prossima avventura in panchina. Uno scippo eventuale da parte del Milan che già scatena la fantasia di molti.

Momblano non fa nomi precisi, anche se alcuni ospiti dello studio fanno il nome di Giovanni Di Lorenzo, il capitano azzurro che piace molto a Conte (lo avrebbe voluto già all’Inter quando il difensore militava ancora nell’Empoli). Un profilo esperto e di livello, che sarebbe utile sia nella difesa a tre sia da esterno destro a tutta fascia. Ma non vi sono rivelazioni precise né conferme su questa pista.