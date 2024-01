Milan, la corsa all’allenatore si complica: lo vogliono anche due big

Stefano Pioli lascerà il Milan a fine stagione: i rossoneri hanno individuato il nuovo tecnico ma la concorrenza è foltissima

Stefano Pioli sta vivendo gli ultimi mesi sulla panchina del Milan. Sembra ormai certo l’avvicendamento per la prossima stagione, con il tecnico parmigiano che non dovrebbe salvarsi nemmeno in caso di conquista dell’Europa League. Troppi i punti persi per strada che hanno tagliato fuori dalla corsa scudetto la squadra rossonero.

Gli ultimi, in ordine temporale, proprio sabato contro il Bologna, con il pareggio incassato nella fase finale della gara. E così, salvo cataclismi, Pioli condurrà il Milan fino a fine stagione per poi dire addio. E la dirigenza formata da Furlani e Moncada con la consulenza e la regia di Ibrahimovic, sta già lavorando in ottica futura.

Sono diversi i nomi che si stanno vagliando, anche se il preferito, al momento, resta quello di Thiago Motta. L’ex centrocampista sta dimostrando a Bologna le sue qualità da guida tecnica; i felsinei hanno un gioco offensivo ed apprezzabile ed a San Siro se ne sono accorti in molti. Il passato interista non costituisce certo un problema, perché in molti notano affinità con Max Allegri, quando lasciò Cagliari per il Milan.

Milan, sfida ai club di Liga e Premier per il nuovo tecnico

Portare Thiago Motta a Milanello, però, non sarà certo un’impresa semplice. Se il sogno della dirigenza rossonera è vestire di rossonero sia lui che Zirkzee, considerato l’erede di Giroud, la concorrenza sull’allenatore è davvero molto forte. Ad iniziare dai club italiani.

Il Napoli in primis, con De Laurentiis che già la scorsa estate l’aveva sondato per il post Spalletti, eredità ingombrante, un onere che non ha voluto caricarsi. Dopo lo sfacelo di quest’anno, però, Motta potrebbe essere stimolato ad accettare la piazza azzurra, magari portando con sé Ferguson, uno dei pilastri del suo centrocampo.

Non solo il Napoli, però, cambierà tecnico. Anche a Roma c’è un traghettatore, Daniele De Rossi, con i Friedkin ammaliati dall’allenatore del Bologna. Può essere l’incastro perfetto per abbandonare definitivamente il 3-5-2 e passare ad uno più spumeggiante 4-3-3 offensivo. A Roma Motta potrebbe portare con sé anche Calafiori, che avrebbe la sua rivincita dopo essere stato scaricato troppo frettolosamente dai giallorossi.

Se la Serie A può essere la prossima meta di Thiago Motta, non è da escludere l’ipotesi estera. Liga in primis ed il Barcellona che Motta conosce benissimo per averci giocato e vincendo trofei a iosa. In casa blaugrana la situazione non è certo rosea; Xavi ha annunciato l’addio a fine stagione dopo l’ennesima figuraccia e Motta – per idee di gioco e qualità – rappresenta una giusta continuità con il passato glorioso del club. A Barcellona potrebbe portare anche Zirkzee, considerato come Lewandowski non sia più giovanissimo.

Non solo in Liga, però, guardano con interesse al suo profilo. Anche in Premier League è molto apprezzato tant’è che potrebbe finire nel mirino del Liverpool. I Reds a fine stagione saluteranno Klopp che chiuderà un ciclo durato nove anni e Thiago Motta potrebbe essere il perfetto erede del tecnico tedesco.