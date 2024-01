Milan, prestito interrotto: accordo con il nuovo club

Tutto fatto in casa Milan: finisce il prestito del calciatore che cambia nuovamente maglia. Operazione in dirittura d’arrivo.

Il Milan è in procinto di terminare la propria sessione invernale di mercato con qualche operazione ‘minore’. In attesa di capire se ci sarà tempo e voglia di andare a prendere un difensore centrale, per completare la rosa, i dirigenti di Milanello stanno facendo di tutto per alleggerire il monte ingaggi e lavorare per il futuro.

In questo senso vanno segnalate le uscite di calciatori come Romero o Krunic, mentre altri come Daniel Maldini ed il portiere Devis Vasquez hanno cambiato destinazione a titolo temporaneo, passando da un club all’altro con il consenso del Milan stesso.

I rossoneri stanno per concludere un’altra operazione di questo genere, interrompendo il prestito di un proprio tesserato e spedendolo in un’altra squadra. È il caso di Divock Origi, attaccante belga che in estate era stato ceduto a titolo temporaneo (fino a giugno 2024) agli inglesi del Nottingham Forest. Ma ora la storia dell’ex Liverpool sembra destinata ad altri lidi.

Origi via dalla Premier: tutto fatto per il trasferimento

Origi viene da una prima parte di stagione in Premier League davvero negativo. Poche apparizioni in campionato, zero gol all’attivo. Il calciatore di proprietà Milan non ha mai convinto il Nottingham e per questo motivo si è cominciato a pensare ad un’interruzione del prestito. I rossoneri hanno subito posto una condizione: ok alla fine anticipata del prestito, a patto che Origi trovasse subito una nuova destinazione. Come confermato da Sky Sports UK, la decisione è arrivata: l’attaccante belga è pronto a fare le valigie e trasferirsi negli Stati Uniti.

Le indiscrezioni degli ultimi giorno trovano conferme concrete. Origi non continuerà l’esperienza in Inghilterra e volerà presto oltre oceano. Accordo raggiunto tra il Milan ed il Los Angeles FC, franchigia della California dove ha militato fino allo scorso anno l’ex capitano azzurro Giorgio Chiellini.

C’è il benestare sia del calciatore che del Milan a questo trasferimento, che con ogni probabilità avverrà con la seguente formula: prestito secco con obbligo di riscatto fissato intorno ai 5 milioni di euro, senza condizioni particolari. Una bella soluzione anche per il club di via Aldo Rossi, che in questo modo non si ritroverà in rosa un esubero come Origi e otterrà persino una buona plusvalenza.

Divock Origi, cresciuto nel Genk ma esploso nel Lille, ha giocato in tante squadre diverse in Europa. Ma negli ultimi due anni ha deluso le aspettative, soprattutto al Milan dove si è fermato una sola stagione con un bilancio di 36 presenze ufficiali e due sole reti. Un po’ poco per colui che doveva rappresentare l’alternativa a Giroud.