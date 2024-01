Milan, prezzo folle: vogliono 60 milioni

Dall’Inghilterra una richiesta economica eccessiva per un giocatore spesso accostato al club rossonero: oggi impensabile un suo arrivo a Milanello.

Il Milan comprerà un nuovo attaccante nella prossima sessione estiva del calciomercato, su questo non ci sono dubbi. C’è l’esigenza di dotarsi di un goleador in grado di dare determinate garanzie in termini realizzativi e anche di contributo al gioco della squadra.

Olivier Giroud e Luka Jovic hanno dei contratti che scadono a fine giugno e la dirigenza dovrà fare delle scelte ad aprile-maggio. Il francese ha compiuto 37 anni nel settembre scorso e potrebbe essere attratto dalla Major League Soccer, un campionato che per sua stessa ammissione gli piacerebbe provare. Non l’unica destinazione possibile, però certamente una che lo può spingere lontano da Milano.

Milan, prezzo troppo alto: addio a un ex obiettivo

Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio hanno diversi nomi nella loro lista di potenziali rinforzi e in questi mesi decideranno su chi puntare. Uno dei più quotati è Joshua Zirkzee, anche se Giorgio Furlani prima di Milan-Bologna ha voluto spegnere un po’ i tanti rumors circolati finora. Sicuramente l’olandese è tra gli attaccanti monitorati, però l’elenco ne comprende tanti altri.

Negli ultimi anni un centravanti accostato spesso al Milan è stato Armando Broja, 22enne anglo-albanese in forza al Chelsea. In passato ci sono stati dei tentativi per prenderlo in prestito con diritto di riscatto, però i Blues hanno sempre rifiutato. Non si può dire che il suo rendimento a Londra sia stato esaltante in queste stagioni: 3 gol e 3 assist in 37 presenze. In mezzo c’è stato anche un serio infortunio che non lo ha aiutato e adesso sembra che la sua cessione inizi ad essere contemplata dal suo club.

Ma c’è un grosso problema: il Chelsea ha fissato il prezzo del cartellino di Broja a una cifra molto alta: 50 milioni di sterline, quindi circa 58,5 milioni di euro. A rivelarlo è il giornalista Nizaar Kinsella su The Standard. Una cifra che spaventa due pretendenti come Fulham e Wolverhampton, che vorrebbero spendere meno di 35 milioni di sterline. I due club faranno dei tentativi, ma senza uno sconto importante sarà difficile trovare un accordo.

L’estate scorsa il West Ham si era visto rifiutare un’offerta da 33 milioni di sterline. Il Chelsea è assolutamente libero di fissare il prezzo che vuole, però finora Broja non ha dimostrato di valere la cifra richiesta. Probabilmente il nazionale albanese ha del potenziale che nei Blues non si è visto, ma nessuno può ragionevolmente pensare di fare un investimento da 50-60 milioni per comprarne il cartellino. Anche 40 sono tanti, oggi.