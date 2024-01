Milan stregato: è Zirkzee il bomber del futuro

Le ultime sul bomber olandese che ha convinto il Milan. I rossoneri sono pronti a investire sul centravanti del Bologna

Joshua Zirkzee ha stregato tutti. L’attaccante olandese è pronto a fare il salto di qualità, lasciando il Bologna al termine della stagione e il Milan è una delle squadre in prima fila per acquistarlo.

Il giocatore anche sabato sera ha dimostrato tutto il suo valore, mostrando al mondo le sue caratteristiche. Zirkzee ha fatto reparto da solo, mettendo in difficoltà la difesa di Stefano Pioli, incapace per lunghi tratti di contrastarlo. Tecnica, forte fisicamente e veloce, l’olandese è davvero il classico attaccante moderno di cui chiunque avrebbe bisogno.

Il Milan in estate ha deciso di investire su un centravanti importante e Zirkzee può davvero essere il profilo giusto. Anche La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, rilancia il suo nome: l’olandese ha dunque superato tutti. Il Diavolo chiaramente dovrà fare i conti con la forte concorrenza che arriva soprattutto dalla Premier League, ma attenzione al Bayern Monaco che potrebbe riprenderlo per 40 milioni di euro della clausola. Ma sulla clausola del giocatore ci sono pareri contrastanti, visto che che molti sarebbe esercitabile da chiunque e non solo dai tedeschi, che hanno anche una percentuale (intorno al 50%) sulla futura rivendita.

Milan, non solo Zirkzee: tutti i nomi per l’attacco

Zirkzee, che preferirebbe continuare a giocare in Italia, è dunque balzato in testa alla lista del Milan, che sta comunque monitorando altre situazione.

Non è certo sparito dai radar di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, Benjamin Sesko. L’attaccante del Lipsia ha tutto per essere l’attaccante del futuro del Diavolo, ma attenzione anche a Santiago Gimenez, che da quando è sbarcato in Europa non ha smesso di segnare. In questa stagione sono 19 i gol in 19 partite di Eredivisie con il Feyenoord. Restano sullo sfondo, infine, anche Jonathan David del Lille e Viktor Gyokeres dello Sporting.

Tanti nomi, ma il preferito, oggi è Joshua Zirkzee, che ha stregato davvero tutti, anche i tifosi. I sostenitori del Diavolo sono rimasti impressionati dalle sue prestazioni a San Siro e lo vorrebbero in rossonero per la prossima stagione. Furlani e Moncada proveranno così a portarlo a Milano, sfruttando anche la carta Alexis Saelemaekers.