Non solo Conte: “Altri due nomi per la panchina”

Le ultime sulla panchina del Milan dopo la notizia lanciata da Telelombardia che vorrebbe Antonio Conte al Diavolo

Nella serata di ieri, il giornalista Momblano, intervenuto ai microfoni di Telelombardia, ha affermato che Antonio Conte avrebbe raggiunto un accordo verbale con Zlatan Ibrahimovic. L’ex Tottenham dovrebbe così essere il nuovo tecnico del Diavolo.

Una notizia, che chiaramente sta facendo discutere non poco. Così anche Carlo Pellegatti, nel suo consueto appuntamento mattutino sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto della situazione: “Per rispetto di Stefano Pioli avevo detto che non avrei parlato di altri allenatori, ma non posso rimanere così davanti ad una tale indiscrezione – esordisce il giornalista -. Da parte del Milan è trapelata totale sorpresa. Immagino che sia così, conoscendo il management non sembra la figura ideale, per il costo e le esigenze, ma per Momblano questi ostacoli sarebbero stati superati. La mia opinionene è che sarei sorprese, a meno che Conte non accetti una certa filosofia mai accettata in passato. Mi sono informato e vicino all’entourage di Conte, la voce è che non è stato contattato da alcuna squadra”.

Dopo il pareggio contro il Bologna, dove il Milan ha mostrato gli stessi difetti di sempre, l’addio di Stefano Pioli, al termine della stagione sembra sempre piĂą vicino. L’annata appare ormai compromessa: lo Scudetto non è certo un obiettivo raggiungibile e non resta che la corsa all’Europa League, per chiudere in bellezza. Questi sono tornati ad essere i giorni in cui si parla tanto della nuova guida del Diavolo.

Non solo Conte, Pellegatti fa i nomi per il dopo Pioli

I nomi circolati per il dopo Pioli sono davvero tanti. Non è certo un segreto che i tifosi vorrebbero Antonio Conte alla guida del Milan, ma l’ex Inter e Juventus non è proprio il profilo ideale per la filosofia mostrata in questi mesi dalla proprietĂ . Ma chissĂ che con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic le cose non sono un po’ cambiate.

Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, ha così fatto il nome di altri due tecnici, che potrebbero sedere sulla panchina del Diavolo a partire dalla prossima estate: “Io vi do altri due nomi – prosegue Pellegatti – Thiago Motta non dispiace al Milan, ma qualcuno lo vedrebbe candidato alla panchina del Barcellona. Attenzione, ho avuto un paio di riscontrini su Farioli, che piace a qualcuno all’interno del club rossonero. Non è chiaramente da escludere che vengano fuori altri profili… Glasner? Posso dirvi che piace molto al Crystal Palace”.