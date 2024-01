Nuove conferme: addio al Milan per oltre 100 milioni

Piovono conferme sull’indiscrezione che ha informato dell’interesse della big europea per il rossonero. Il Milan potrebbe incassare una maxi cifra.

Il Milan è già proiettato al mercato estivo, quando ci sarà da fare un grosso investimento per rinnovare il parco attaccanti. Sono le esigenze di rosa a dire che il Diavolo avrà presto bisogno di un nuovo centravanti, e anche di altissimo livello. Giorgio Furlani, in accordo con la proprietà, è consapevole che per fornire al Milan un attacco di lusso bisognerà spendere una grossa cifra in estate.

E in tal senso arrivano conferme già adesso, dato che il club rossonero è vigile su nomi importantissimo come Joshua Zirkzee, Jonathan David, Santiago Gimenez e Benjamin Sesko. Servirà una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro per mettere le mani su uno di questi profili, il quale andrà a sostituire nel ruolo di titolare il quasi 38enne Olivier Giroud.

Il Milan, con la nuova proprietà RedBird, ha dimostrato di saper investire tanti soldi nel mercato. La scorsa esatte sono stati spesi ben 130 milioni di euro, ma è servita una cessione di lusso per finanziare gran parte del mercato. Ha salutato, tra le lacrime, Sandro Tonali, passato al Newcastle per 70 milioni e più.

Il Milan farà lo stesso a giugno? Sacrificherà un suo big per fare gran mercato? Come circolato negli ultimi giorni, c’è una big europea pronta a pagare carissimo il rossonero. Ancora conferme.

Addio Milan, sostituisce il top player

Sì, Rafael Leao è finito nel mirino del Paris Saint Germain. La notizia è arrivata prepotente dalla Francia, lanciata da FootMercato. I parigini cercano probabilmente il sostituto di Kylian Mbappé, l’alieno con contratto in scadenza a giugno e sempre più vicino al Real Madrid. Al-Khelaifi sta pensando proprio al portoghese del Milan per rimpiazzare la possibile partenza del fuoriclasse.

Secondo la fonte, Leao è ben a conoscenza dell’interesse del PSG, ma non c’è alcuna trattativa in corso. Una conferma importante è arrivata di recente anche dalla Spagna. È stato il portale fichajes.net a confermare l’indiscrezione di FootMercato. Secondo il media spagnolo, non c’è alcun dubbio che Leao sia la prima scelta del PSG per sostituire Mbappé.

Il Milan è pronto a chiedere una cifra superiore ai 100 milioni di euro ai francesi, secondo fichajes.net. Richiesta che il club di Ligue 1 sarebbe disposto a pagare pur di trovare un’alternativa di lusso a Kylian Mbappé, vicino a dare una enorme delusione all’ambiente parigino. Ma il Milan e Leao sono davvero pronti a separare le proprie strade? Ma soprattutto, Leao accetterebbe di tornare a giocare di nuovo in Ligue 1?

Il suo sogno è piuttosto la Premier League, ma davanti a tanti soldi non è mai semplice dire di no. Non ci resta che attendere i prossimi mesi.