Pellegrino richiestissimo: due nuovi club si aggiungono alla lista

Il club rossonero è già stato contattato dalle due squadre, che puntano a ingaggiare l’argentino: la volontà del Diavolo è chiara

Il mercato di gennaio è entrata nella fase finale e queste sono solitamente le ore più movimentate. I club proveranno a chiudere qualche operazione sfruttando delle occasioni poco prima del gong con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

Il Milan ha deluso, almeno fino ad ora, un po’ le aspettative in entrata perché ci si aspettava un colpo in difesa per sopperire all’emergenza del reparto arretrato. Mancano comunque ancora due giorni al termine della sessione invernale dei trasferimenti e c’è quindi da attendere per capire se Stefano Pioli avrà un nuovo elemento, oppure dovrà aspettare il rientro dei titolari dai relativi infortuni.

Nel frattempo però il Diavolo si è mosso e si sta muovendo in uscita. In questo momento il focus è sulle cessioni in prestito di quei calciatori che al momento stanno trovando poco spazio e hanno bisogno di giocare con continuità per il loro processo di crescita. Tra questi c’è sicuramente Marco Pellegrino, il giovane centrale argentino arrivato in estate dal Platense, ma che fin qui non è riuscito a giocare con continuità, anche per via di un infortunio.

I club hanno già contatto i rossoneri, ma c’è da discutere la formula

Il classe 2002, infatti, è sceso in campo solo contro il Napoli a fine ottobre, e proprio in quella partita ha rimediato l’infortunio che lo ha tenuto fermo fino a poche settimane fa. In questi mesi la sua presenza avrebbe fatto comodo al Diavolo.

Adesso però, con il rientro di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal, Pellegrino si è accomodato in panchina, e ha giocato solamente due partite con la Primavera di Ignazio Abate. Il club ha preso in considerazione da un po’ di tempo l’ipotesi di lasciarlo in prestito da qualche parte, e proprio in queste ore sono arrivate un paio di proposte interessanti, che sicuramente la dirigenza rossonera prenderà in considerazione.

Gli interessi arrivano dagli argentini del Real Racing Club e dagli inglesi del Watford. La notizia è stata riportata da Matteo Moretto, che spiega che questi due club hanno già contattato il Milan per provare ad ingaggiare il difensore. L’esperto di mercato spiega però anche che il club di Via Aldo Rossi è disposto a lasciare il ragazzo solo in prestito, senza diritto di riscatto.