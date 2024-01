Addio Milan, affare sfumato: giocherà a Londra

Il Milan deve salutare definitivamente l’obiettivo di mercato. Il calciatore è pronto a firmare con la squadra di Premier League.

Mancano ormai solo poche ore alla chiusura della sessione di mercato invernale. Il Milan non si può dire sia rimasto a guardare, visto che alcune operazioni, sia in entrata che in uscita, sono state completate dai dirigenti. Ma tanti tifosi si aspettavano forse qualcosina in più per il reparto difensivo.

Il ritorno di Matteo Gabbia dal Villarreal e l’acquisto del jolly Filippo Terracciano dal Verona sono sembrate solo operazioni di contorno. Ma il Milan sta facendo fatica a reperire un centrale difensivo che possa convincere in prospettiva e che non costi cifre esagerate in questa sessione invernale.

Gli osservatori ed i talent-scout del Milan hanno proposto diversi profili all’area tecnica, ma per ora il club rossonero non ha affondato il colpo. Possibile che a gennaio si resti così, visto che tra poche settimane Malick Thiaw e Fikayo Tomori dovrebbero pian piano rientrare nei ranghi dopo gli infortuni. Conferma ulteriore di questa impasse è l’ultima notizia proveniente dall’Inghilterra.

Il West Ham fa sul serio: Milan scavalcato

Uno degli obiettivi del Milan, su cui i rossoneri avevano posato gli occhi per la sessione di gennaio, sembra sul punto di sfumare. Stiamo parlando di Trevor Chalobah, difensore centrale inglese che in questo periodo sta giocando pochissimo con la maglia del Chelsea ed è appena rientrato da un lungo infortunio.

Questo duttile e coriaceo difensore, abile a giocare anche come mediano difensivo, può partire con la formula del prestito + diritto di riscatto. Il Milan si è interessato a lui, ma nelle ultime ore l’opzione maggiore per Chalobah sembra essere un’altra competitor inglese.

Più probabile che il calciatore classe ’99 preferisca rimanere in Premier League, soprattutto dopo l’interesse concreto del West Ham United. La squadra allenata da David Moyes è alla ricerca, proprio come il Milan, di un nuovo difensore centrale e starebbe puntando forte su Chalobah, che come detto arriverebbe a titolo temporaneo.

L’indiscrezione di Sky Sports UK taglia le gambe al Milan, che nelle ultime ore ha un po’ mollato la presa su Chalobah. Come già indicato, non è da escludere che la squadra di Pioli si limiti agli acquisti già effettuati nelle scorse settimane e rimandi ogni colpo di alto livello al mercato estivo. Occhio però alle piste last-minute: da qualche ora sta prendendo piede la candidatura di Merih Demiral, turco dell’Al-Ahli ma obiettivo comunque costoso e difficile da raggiungere.