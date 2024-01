Dal Milan al Losanna: non solo Bartesaghi, un’altra trattativa in corso

Il Losanna vuole fare spesa grossa in Italia, in particolare a Milanello. La squadra guidata da Ludovic Magnin cerca un altro giovane.

Il Milan in questi ultimi giorni della sessione invernale di mercato cercherà di puntellare la rosa. In attesa di capire se ci sarà spazio e tempo per arrivare ad un nuovo centrale difensivo, l’intento sarà quello di sfoltire la squadra da elementi poco utilizzati e bisognosi di andare a giocare.

Alcuni giovani in particolare sono in uscita. Uno di questi è il terzino Davide Bartesaghi, talento scuola Milan classe 2005, che potrebbe andare in prestito per sei mesi a fare esperienza e giocare con maggiore continuità. Molto stimato da Pioli, il laterale mancino piace al Frosinone, ma anche ad un club estero.

Il Losanna si è spinto nei giorni scorsi alla ricerca di un sì per Bartesaghi. Ma la società svizzera vuole ampliare la propria ‘caccia’ dalle parti di Milanello. Come confermato da Alfredopedulla.com, il Losanna sta aprendo discorsi anche per un altro giovane, sempre proveniente dalla Primavera di Milanello.

Caccia grossa del Losanna a Milanello: piace anche l’attaccante

Oltre a Bartesaghi dunque, la squadra svizzera sta spingendo l’acceleratore per un talento che ultimamente mister Pioli ha lanciato come alternativa in attacco per la prima squadra. Ovvero Chaka Traoré, l’esterno offensivo classe 2004, originario della Costa d’Avorio.

Di recente Traoré ha confermato le sue ottime doti offensive e tecniche segnando due gol molto belli, prima in Coppa Italia contro il Cagliari, poi in Serie A sul campo dell’Empoli. Un rendimento già da calciatore maturo e pronto al grande salto, anche se rischia di far fatica a trovare molto spazio nel Milan di oggi.

Il Losanna fa sul serio per Traoré, che ha già ricevuto proposte di prestito anche da diversi club della Serie B italiana. Ma gli svizzeri potrebbero avere la meglio e anticipare la concorrenza, vista la linea diretta ormai impostata con i dirigenti del Milan. Anche in questo caso Traoré si trasferirebbe oltre confine con la formula del prestito secco, stessa offerta fatta per Bartesaghi.

La formazione allenata dall’ex terzino svizzero Ludovic Magnin ha voglia di ‘italianizzarsi’ molto per la seconda parte di stagione. Infatti, oltre ai due talenti scuola Milan, il Losanna si è da poco assicurato in prestito le prestazione di Simone Pafundi. Ovvero l’ala dell’Udinese, considerato da tempo uno dei migliori prospetti italiani in circolazione.