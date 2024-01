Liverpool stregato dal difensore: per il Milan nulla da fare

Il Liverpool all’assalto di un difensore obiettivo del Milan: i Reds beffano il club rossonero

Un mercato sicuramente complesso quello invernale per il Milan. I rossoneri hanno ingaggiato fin qui il solo Terracciano, considerato come per Gabbia si tatti di un ritorno a casa. Due rinforzi che di certo “non spostano gli equilibri“, regalando solo una panchina un po’ più folta a Stefano Pioli in un reparto, quello difensivo, dove l’emergenza l’ha fatta da padrona per larghi tratti della prima parte di campionato.

Il tecnico parmigiano, però, non può certo essere soddisfatto di quanto visto. Si aspettava un rinforzo di livello, in grado di poter elevare qualitativamente la rosa ma il lavoro di Furlani e Moncada, fin qui, non è stato certo positivo, anzi. Deluse le aspettative, con Pioli che dovrà accontentarsi, senza big in difesa e senza alcun centrocampista che possa prendere il posto – almeno dal punto di vita numerico – di Krunic, ceduto in questa sessione al Fenerbahce.

Un mercato difficile, dicevamo, anche per la folta concorrenza sui numerosi obiettivi di mercato. Non solo quella italiana, ma anche quella europea.

Milan, il Liverpool ti soffia l’obiettivo: è assalto

L’ultimo club a mettersi di traverso sulla strada dei rossoneri è il Liverpool di Jurgen Klopp. Stando a quanto afferma il Daily Mail, infatti, i Reds sarebbero stati folgorati da Tosin Adarabioyo. Affrontato nella semifinale di Carabao Cup con il suo Fulham, il ragazzo ha disputato una gara davvero molto solida e convincente tanto da attirare le attenzioni dei dirigenti e dei talent scuot del club del Merseyside.

In vista dell’estate il Liverpool ripartirà con un nuovo progetto dopo l’addio già annunciato di Klopp dalla panchina. Ed un innesto come quello di Tosin Adarabioyo sarebbe di sicuro spessore in una retroguardia che ha in Van Dijk il suo totem. L’olandese, però, di certo non è eterno ed il 26enne potrebbe iniziare il suo apprendistato affianco proprio al difensore centrale e bandiera dei Reds.

Classe ’97 e piede destro, Tosin Adarabioyo ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e può essere ingaggiato a parametro zero da qualsiasi club. Nove presenze in campionato ed un gol, sono 14 le gare stagionali giocate dal centrale, incluse le coppe nazionali, FA Cup ed EFL Cup. Rientrato in campo a dicembre dopo aver saltato la prima parte di stagione per un’operazione all’inguine, non ha più saltato un solo minuto, risultando determinante per la sua squadra.