Milan, addio in tre: saluta anche l’attaccante

E’ vivo il calciomercato del Milan a poche ore dalla conclusione. Il Diavolo si prepara a cedere tre giocatori proprio nel finale

Mancano poche ore alla conclusione del calciomercato. Dopodomani alle ore 20.00 si dirà stop ad ogni trattativa in entrata. In alcuni paesi, invece, si potrà continuare a lavorare per le cessioni.

Il Milan è lavoro per provare a mettere le mani su un nuovo centrale di difesa. Una missione sempre più complicata, che rischia di non andare in porto. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani ci stanno provando, ma non sarà facile: il Diavolo ha provato a prendere Alessandro Buongiorno, ma ha dovuto fare i conti con il muro del Torino e di Urbano Cairo. Si è provato l’approccio con altri calciatori, ma l’acquisto in prestito con diritto di riscatto non è stato possibile. E’ ciò che accaduto anche con Demiral, l’ultima idea del Diavolo in questo lungo mercato, che rischia di chiudersi solamente con gli arrivi di Matteo Gabbia e Filippo Terracciano.

Milan, l’attaccante vola in Inghilterra

Per quanto riguarda il calciomercato in uscita, invece, ci sono ancora tre calciatori da tenere d’occhio. In questi giorni abbiamo tanto parlato di Marco Pellegrino e Davide Bartesaghi.

Entrambi potrebbero giocare in Svizzera, al Losanna, ma il Milan preferirebbe vederli all’opera in Italia. Così l’argentino potrebbe sbarcare nella vicina Genova, per vestire la maglia della Sampdoria, ma attenzione anche al Verona, che si è mosso per primo, Cagliari e Anderlecht. Per l’italiano, invece, resta viva la pista Frosinone, molto più fredda quella brianzola.

Ma Davide Bartesaghi e Marco Pellegrino non sono gli unici giovani che potrebbero fare le valigie in queste ultime ore di calciomercato. C’è anche Chaka Traore, che può salutare, sempre con la formula del prestito, per giocare con maggiore continuità.

Dopo le due reti segnate, contro Cagliari ed Empoli, è tempo di andarsi a fare le ossa altrove: oltre al solito Losanna, ci sta pensando il Wba, squadra di Championship. Oltre che alcuni club italiani. Ricordiamo che nei giorni scorsi anche Luka Romero aveva lasciato il Diavolo, avendo trovato poco spazio, decidendo di trasferirsi in Liga, per vestire la maglia dell’Almeria, fino al termine della stagione. Anche per l’argentino, dunque, un addio in prestito secco.