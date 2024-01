Milan, cessione last-minute a sorpresa: pressing dalla Francia

I francesi ci provano in queste ultime ore di mercato per il gioiellino della formazione rossonera. Vogliono approfittare del contratto in scadenza.

Il Milan ha avuto l’opportunità di mettere in mostra tanti dei suoi giovani più promettenti nel corso di questa stagione. Purtroppo, sono stati gli infortuni ad obbligare mister Stefano Pioli ad attingere dalla Primavera di Ignazio Abate per sopperire alle pesanti assenze. Abbiamo visto in Prima Squadra e in campo dei giovani di belle speranze che si sono messi ottimamente in mostra.

Da Bartesaghi a Simic, per arrivare a Chaka Traoré ma anche Zeroli. Tutte forze fresche e di grande qualità. Certamente non sono pronti per i più alti livelli ancora, ma hanno dato degli ottimi spunti in vista di un futuro ambizioso. In Prima Squadra si è spesso allenato anche un altro giovane difensore centrale, annoverato come uno tra i migliori prodotti della Primavera di Abate, ma che non ha avuto l’occasione di esordire tra i grandi rispetto ai compagni.

Si tratta di Clinton Nsiala, il classe 2004 dalle ottime caratteristiche difensive e in generale d’interdizione. Il Milan lo ha acquistato nel 2021 dalle Giovanili del Nantes, in Francia, e lui ha ripagato con notevoli prestazioni nell’Under 19 rossonera, affermandosi come un titolarissimo. Così tanto da attirare l’attenzione di ottime Prime Squadre francesi.

Nsiala, tentano l’assalto nelle ultime ore di mercato

FootMercato fa un lungo focus su Clinton Nsiala e il fatto che sia finito nel mirino di diversi club francesi. Oggi 20enne, il difensore centrale (mediano all’occorrenza), ha un contratto in scadenza col Milan tra cinque mesi, e dunque a giugno del 2024. Secondo la fonte accreditata, non ci sono tracce di rinnovo al momento tra il club rossonero e il giocatore, motivo per cui alcune società sarebbero pronte ad approfittarne.

Soprattutto il Lille e l’Auxerre (in caso di promozione in Ligue 1) starebbero prendendo informazione approfondite su Nsiala, che in Francia viene visto come un centrale elegante, bravo nei duelli e forte nell’anticipo e nel recupero palla. Ma soprattutto il Lens si è fatto avanti nelle ultime ore, stringendo dei contatti diretti col Milan e con l’entourage del ragazzo. Dal suo canto, Clinton non ha fretta di decidere, diviso nelle intenzioni tra la voglia di giocare in rossonero avvolto dal prestigio e quella di giocare con più continuità altrove.

FootMercato assicura concludendo che queste ultime ore di mercato potranno essere decisive per il futuro di Nsiala, al momento conteso tra Italia e Francia. Staremo a vedere.