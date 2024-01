Milan, il sogno è svanito: giocherà in Arabia

Milan, addio al grande sogno: sembra tutto deciso, i rumors raccontano della scelta dell stella che ha scelto l’Arabia

Il primo febbraio alle ore 20 chiuderà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Non è stato decisamente scoppiettante, anzi, con le big del nostro calcio che si sono rinforzate poco o nulla. La parte del leone l’ha fatta sicuramente il Napoli con quattro nuovi acquisti ma anche la cessione di Elmas che, di fatto, ha finanziato i colpi in entrata.

Nessun acquisto per l’Inter capolista, uno solo per la Juventus diretta inseguitrice, quel Tiago Djalò strappato proprio ai nerazzurri ed investimento soprattutto per il futuro ma nessun centrocampista, nonostante le richieste di Max Allegri. Ed il Milan? Il ritorno a casa di gabbia, l’acquisto dal Verona del giovane ma promettente Terracciano e nulla più. Almeno fino a questo momento, con Furlani e Moncada che continuano a lavorare e lo faranno fino ai minuti antecedenti il gong di chiusure delle contrattazioni.

Un centravanti era una delle pedine utili per rinforzare l’attuale rosa del Milan. Un vice Giroud sarebbe servito eccome, sebbene Jovic nelle ultime settimane ha dato qualche segnale di vitalità.

Milan, svanito il sogno di ingaggiare Benzema: svelato il futuro del bomber

Il grande sogno, accarezzato per qualche giorno, è stato addirittura Karim Benzema. Il super bomber ex Real madrid dalla scorsa estate a svernare in Arabia Saudita e godersi un ingaggio da 100 milioni di euro l’anno. Solo che sembrava come il francese fosse già stufo della Saudi Pro League; la mancata presenza al ritiro del suo club ed alcuni comportamenti avevano sollevato qualche dubbio e manco a dirlo, si erano scatenati i rumors di mercato.

Accostato sia all’Inter che al Milan, addirittura si era ipotizzato un suo ritorno a Lione oppure in qualche altro top club europeo. Ed invece, sembra che il futuro di Benzema continuerà ad essere in Arabia Saudita. Secondo quanto afferma Todofichajes, l’attaccante francese sta negoziando il suo addio all’Al Ittihad ma per trasferirsi in un altro club di Riad.

Una scelta dettata dai suoi problemi con lo staff tecnico del club in cui milita attualmente ma anche dovuta ad una situazione prettamente economica. Al momento solo i club sauditi possono garantire quel tipo di stipendio al centravanti. Il Milan, per il presente ed il futuro, dovrà quindi guardare altrove per rinforzare l’attacco.