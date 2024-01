Milan, rinforzo dalla Bundesliga: nuova conferma

Il club rossonero pensa a un giocatore che milita in Germania per rinforzarsi nel prossimo mercato estivo: difficile un arrivo immediato.

Stefano Pioli era stato chiaro nel richiedere anche pubblicamente l’acquisto di due difensori centrali per questa sessione invernale del calciomercato. Uno è arrivato, Matteo Gabbia, e l’altro potrebbe non arrivare.

Giorgio Furlani non ha escluso la possibilità che non vengano fatte altre operazioni in entrata. Sarebbe un peccato, perché la difesa del Milan avrebbe bisogno di un innesto. Non sono ancora vicini i rientri di Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Oggi l’allenatore come centrali ha il quartetto Kjaer-Gabbia-Pellegrino-Simic, più l’eventuale soluzione Theo Hernandez.

Milan, il nuovo difensore dalla Germania?

La società rossonera in queste settimane ha fatto dei tentativi per alcuni difensori, però non sono andati a buon fine. Uno dei nomi più graditi è Alessandro Buongiorno, 24enne del Torino valutato circa 35 milioni di euro. Il patron granata ha chiuso subito a ogni ipotesi di cessione immediata. Il Milan si rifarà sotto a fine stagione, perché il giocatore piace molto. Sulle sue tracce anche la Juventus, il Napoli e alcune importanti squadre europee.

Chiaramente, la dirigenza ha anche profili nella sua lista dei potenziali rinforzi per l’estate. Uno di questi è Maxence Lacroix, classe 2000 in forza al Wolfsburg. Sky Sport ha confermato che è una delle idee per la prossima stagione. Il francese si era messo in mostra nel Sochaux e poi nel 2020 si è trasferito in Germania per 5 milioni. In questi anni è cresciuto e adesso il suo valore di mercato è decisamente salito. Secondo il portale specializzato Transfermarkt è di 20 milioni, questa probabilmente sarà la richiesta minima del club della Bundesliga per trattare la cessione del giocatore.

Geoffrey Moncada conosce Lacroix molto bene, visto che è molto attento ai giovani giocatori francesi. Alto 1,90 metri, il 23enne del Wolfsburg è un difensore forte fisicamente e abile nel gioco aereo. Possiede buon senso della posizione, sa giocare d’anticipo sugli avversari ed è attento in marcatura. Se la cava anche di impostazione. Potrebbe essere un buon rinforzo per la retroguardia del Milan. Vedremo se ci sarà un tentativo concreto nella prossima finestra estiva del calciomercato. Buongiorno rimane il preferito, però ci sono alternative.