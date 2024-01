Milan, sbloccate le cessioni di Pellegrino e Traoré: la situazione

Due giovani rossoneri sono pronti a lasciare Milanello: accordi raggiunti, proseguiranno la stagione in altre squadre.

Marco Pellegrino e Chaka Traorè non vestiranno la maglia del Milan nei prossimi mesi. Entrambi saranno ceduti in prestito secco. Nelle ultime ore si sono sbloccate ambedue le operazioni.

Pellegrino si trasferirà alla Salernitana, dato che alla fine la FIFA ha dato l’ok all’affare. Il difensore argentino aveva giocato nel Platense fino ad agosto, trasferendosi poi in rossonero e quindi giocando con due squadre nella stessa stagione. In un primo momento c’era stato un no da parte della FIFA, poi la situazione si è sbloccata. Il calciatore andrà a Salerno e cercherà di aiutare la squadra di Filippo Inzaghi a rimanere in Serie A.

Invece, a giocare in Serie B sarà Traorè. L’esterno offensivo ivoriano ha scelto il Palermo per la seconda parte della stagione, convinto che si tratti della soluzione migliore per trovare spazio e crescere. Lo voleva fortemente anche il Losanna, però l’ex Parma alla fine ha rifiutato la Svizzera e ha preferito rimanere in Italia. In questa stagione ha totalizzato 4 presenze con la Prima Squadra e si è tolto anche la soddisfazione di segnare prima in Coppa Italia contro il Cagliari e poi in Serie A contro l’Empoli.