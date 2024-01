Pellegrino via dal Milan, scelta la destinazione: serve l’ok della FIFA

Marco Pellegrino ha deciso quale sarà la sua prossima squadra, ma prima dell’ok definitivo serve che la Fifa dia il via libera.

Ore calde per le ultimissime trattative della sessione invernale di mercato. manca pochissimo per la chiusura definitiva delle ostilità e dunque moltissimi club stanno provando ad accelerare per accaparrarsi nuovi gioielli e rinforzi.

Il Milan, che spera ancora di trovare un difensore centrale di buon livello per completare il reparto, è impegnato anche nelle uscite. I rossoneri vogliono sfoltire la rosa con l’intento soprattutto di mandare a giocare e fare esperienza quei 2-3 calciatori, considerati ancora troppo acerbi, bisognosi di una nuova avventura.

Tra i partenti dell’ultima ora spicca Marco Pellegrino, centrale argentino classe 2002 che è arrivato dal Platense in estate. Uno stopper di piede mancino di cui si parla un gran bene, tanto da essere stato già convocato dalla sua Nazionale maggiore. Ma visto il poco spazio concessogli in rosa, il Milan ha scelto di cederlo in prestito per i prossimi 6 mesi.

Ecco perché serve il benestare della FIFA su Pellegrino

La scelta di Pellegrino, che negli ultimi giorno è stato cercato da diversi club italiani ed esteri, è quella di restare in Serie A. La squadra che più lo stuzzica è la Salernitana, fanalino di coda guidato da Pippo Inzaghi. I campani hanno appena ceduto il difensore Daniliuc al Salisburgo e vogliono rimpiazzarlo con l’argentino del Milan.

La Salernitana ha superato la concorrenza di alcune rivali come Verona, Cagliari e Sampdoria, ma come detto anche di diverse società straniere. Il problema però arriva dalla burocrazia: prima di firmare con la squadra amaranto, il difensore rossonero dovrà ottenere il benestare della FIFA.

Difatti, come spiega Luca Bianchin su Gazzetta dello Sport, Pellegrino nella stagione sportiva 2023-2024 ha già giocato con le maglie di Platense e Milan diverse gare ufficiali. Per poter trasferirsi in un terzo club nella stessa annata serve un’autorizzazione speciale della FIFA, che nelle prossime ore scioglierà le riserve per consentire il trasferimento in prestito.

Se tutto, come sembra, dovesse risolversi per il meglio, entro domani sera Marco Pellegrino firmerà il contratto con la Salernitana fino al 30 giugno prossimo. La speranza del Milan è che Inzaghi gli dia spazio e possibilità da titolare, così da potersi ritrovare in estate un centrale di talento e più pronto alla Serie A nostrana.