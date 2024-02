Calendario Milan febbraio, data e orario di tutte le partite di Serie A ed Europa League

Febbraio potrebbe essere un mese cruciale per il Milan. Calendario ricco di impegni per i rossoneri tra Serie A ed Europa League. Di seguito date e orari di tutte le partite

Febbraio, un mese spesso cruciale in ogni stagione calcistica. Potrebbe essere così anche per il Milan, impegnato in una difficilissima rincorsa alla vetta della classifica di Serie A e atteso dai sedicesimi di finale di Europa League, competizione che i rossoneri torneranno a disputare tre anni dopo l’edizione 2020-21.

Sono sei le partite che attendono il Milan in un Febbraio che, nel 2024, avrà nuovamente 29 giorni. Si comincia sabato 3, alle 18, con la trasferta di Frosinone. Terzo confronto in assoluto in Serie A per i rossoneri in casa dei ciociari, affrontati l’ultima volta allo Stirpe il 26 dicembre 2018. All’epoca c’era Gattuso in panchina e la partita è terminata con uno scialbo 0-0.

Con gli eventuali tre punti con il Frosinone, il Milan potrebbe accorciare le distanze su Inter e Juventus, impegnate nello scontro diretto di San Siro di domenica prossima. Oltre a questo, una possibile vittoria in casa di Soulé e compagni, alleggerirebbe un pò la pressione in vista del secondo match di Febbraio in programma domenica 11 febbraio alle 20.45, a San Siro, contro il Napoli.

Nonostante l’ampia distanza in classifica, quella contro i partenopei campioni d’Italia, rappresenta sempre una sfida di grande fascino per il Milan unica squadra, lo scorso anno, a dominare gli azzurri di Spalletti con lo 0-4 in campionato e la successiva qualificazione nel doppio confronto di Champions.

Milan, tra Serie A e Europa League: tutti i match di Febbraio

La sfida con il Napoli precede l’andata dei sedicesimi di Europa League prevista giovedì 15 febbraio alle 21, a San Siro, contro il Rennes. Confronto inedito con i rossoneri di Francia per il Milan, favorito per il passaggio del turno contro un avversario nono in Ligue 1.

Tre giorni dopo, domenica 18 febbraio alle 20.45, il Milan sarà ospite del Monza all’U-Power Stadium. Curiosamente, anche lo scorso anno, Monza-Milan si è giocata il 18 febbraio e dopo un match europeo dei rossoneri, vincitori 1-0 nell’andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham di Conte a San Siro.

Giovedì 22 febbraio, alle 18.45, il ritorno dei sedicesimi di Europa League in trasferta a Rennes poi altro posticipo domenicale, il 25 febbraio alle 20.45, contro l’Atalanta in casa, avversario che ha inferto già due sconfitte in stagione al Milan a dicembre in Serie A e nei quarti di Coppa Italia.

Milan-Atalanta, nello scorso campionato, si è giocata quasi nella stessa data. Era il 26 febbraio e i rossoneri si imposero 2-0 con l’autogol di Musso su tiro di Hernandez e il raddoppio di Messias.

Di seguito il riepilogo di tutte le partite del Milan a Febbraio con data, orario e diretta tv/streaming

Sabato 3 Febbraio, ore 18: Frosinone-Milan (Dazn – Zona Dazn)

Domenica 11 Febbraio, ore 20.45: Milan-Napoli (Dazn – Zona Dazn)

Giovedì 15 Febbraio, ore 21: Milan-Rennes (Sky Sport – Dazn – eventuale TV8)

Domenica 18 Febbraio, ore 20.45: Monza-Milan (Dazn – Zona Dazn)

Giovedì 22 Febbraio, ore 18.45: Rennes-Milan (Sky Sport – Dazn)

Domenica 25 Febbraio, ore 20.45: Milan-Atalanta (Dazn – Zona Dazn)

Marzo, per il Milan, comincerà già venerdì 1 con Lazio-Milan alle 20.45, anticipo dovuto al match di ritorno degli ottavi di Champions che vedrà i biancocelesti impegnati all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco.