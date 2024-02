Chaka Traorè lascia il Milan: ufficiale la cessione in Serie B

Il club rossonero ha annunciato il trasferimento dell’esterno ivoriano in Serie B: grande occasione per lui.

Il Milan in questa giornata ha perfezionato due operazioni in uscita. La prima è stata quella di Marco Pellegrino, che si è trasferito in prestito secco alla Salernitana. La seconda è quella di Chaka Traorè.

Il 19enne ex Parma ha firmato con il Palermo, che lo ha acquisito dai rossoneri con la formula del prestito con diritto di riscatto. Poco fa sono arrivati i comunicati ufficiali delle due società su questo trasferimento. Si tratta di una grande occasione per il ragazzo, che in Serie B può trovare più spazio e mostrare le sue qualità.

Chaka Traorè dal Milan al Palermo

Stando alle indiscrezioni circolate, il Palermo ha un’opzione da circa 10 milioni di euro per l’acquisto del cartellino a fine stagione. Nell’accordo anche una percentuale del 15% su una eventuale futura rivendita. Traorè, che con la Prima Squadra rossonera ha segnato un gol sia in Coppa Italia sia in Serie A, aveva anche altre richieste. Ad esempio, il Losanna e il WBA avevano trovato un accordo con il Milan, però lui ha preferito rimanere in Italia e affrontare un’esperienza in Serie B. I prossimi mesi ci diranno se la sua è stata una scelta corretta.

L’ivoriano è arrivato a Milano nell’estate 2021 per circa 200 mila euro, dopo aver già debuttato in Serie A con il Parma. È stato aggregato alla Primavera, dove ha fatto intravedere qualità interessanti. In questa stagione è arrivato anche il debutto nel Milan dei grandi e in 4 presenze ha segnato 2 reti. Si è tolto lo sfizio di debuttare pure in Champions League, seppur in una sconfitta come quella per 3-1 subita a San Siro contro il Borussia Dortmund. Ora vedremo di che pasta è fatto con il Palermo.