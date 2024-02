“Conte-Milan, non ci sono le basi”, e spunta un nome a sorpresa: i dettagli

In questi giorni si parla insistentemente della possibilità che Conte arrivi in rossonero: ma come stanno davvero le cose?

La sensazione è che Stefano Pioli non sarà più l’allenatore del Milan nella prossima stagione, nonostante un contratto fino a giugno 2025. Il ciclo sembra volgere al termine e forse solo la vittoria dell’Europa League o dello Scudetto (improbabile) potrebbe cambiare un destino che appare abbastanza segnato.

Ci sono tanti nomi accostati alla panchina rossonera in queste settimane. Quello che fa più discutere è Antonio Conte, che secondo qualche fonte avrebbe persino un accordo verbale per sostituire Pioli a fine stagione. Contatti che sarebbero stati portati avanti da Zlatan Ibrahimovic, estimatore del tecnico pugliese e consigliere fidato di Gerry Cardinale. Presto capiremo meglio la situazione.

Antonio Conte al Milan? Il punto di Pellegatti

Carlo Pellegatti, giornalista di fede rossonera, sul suo canale YouTube ha commentato le ultime indiscrezioni: “Le informazioni e le fonti del collega Luca Momblano (colui che ha lanciato la notizia dell’accordo Conte-Milan, ndr) le ritengo attendibili, ma dobbiamo guardare a 360 gradi. Da altre parti non ci sono né conferme né smentite, non c’è nulla, non se ne parla. Dobbiamo immaginare che il Milan sia concentrato su altro e non voglia commentare le notizie, anche se fa trapelare che non sembra ci siano le basi per un arrivo di Antonio Conte. Vedremo“.

Anche se in questo momento non gli risulta che Conte sia un’opzione concreta, Pellegatti non la scarta del tutto: “Attenzione. Nel 2020 tutti eravamo tutti sicuri che Rangnick sarebbe arrivato al Milan. Certamente il club si sta guardando attorno per essere pronto a ogni evenienza. Su Pioli mi continuano a dire di aspettare il finale della stagione. Attenzione a Farioli, allenatore del Nizza, che sta facendo bene e potrebbe candidarsi“.

Francesco Farioli è uno dei tanti nomi associati al Milan. Ha solo 34 anni, ma in questi anni ha fatto parlare di sé positivamente. Si è fatto un nome prima in Turchia, dove ha guidato Karagumruk e Alanyaspor, poi nell’estate 2023 il Nizza ha deciso di puntare su di lui e finora ha avuto ragione. La squadra della Costa Azzurra è seconda nella classifica della Ligue 1, davanti c’è solo il fortissimo PSG. Qualificarsi alla prossima Champions League sarebbe un grande risultato. La proprietà del club è Ineos, società britannica che recentemente ha acquisito il 25% del Manchester United e che magari potrebbe pensare a lui anche per i Red Devils. Chissà…