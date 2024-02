Il poker è servito: ecco il bomber per il Milan

Il Milan guarda al futuro. Ecco il possibile colpo in attacco della prossima estate: un poker di nome per i rossoneri

Il calciomercato invernale volge ormai al termine. Il Milan rischia seriamente di chiudere senza il grande colpo in difesa. Il tempo sta scadendo e le possibilità di mettere le mani su un centrale sono sempre meno.

Da domani si inizierà così a pensare solo ed esclusivamente all’estate. Bisognerà portarsi avanti per rafforzare una rosa che ha bisogno di qualche puntello per essere migliorata.

Non è un segreto che al Milan serva soprattutto una punta. Un centravanti giovane, che possa fare la differenza nell’immediato e chiaramente anche in futuro. Nelle prossime settimane capiremo chi resterà tra Olivier Giroud e Luka Jovic. Ma a prescindere dalla permanenza del francese e del serbo, il Diavolo metterà le mani su un attaccante. Il 2024 deve essere l’anno del bomber, ormai non ci sono più dubbi.

Il nome del giocatore in cima alla lista dei desideri è quello di Joshua Zirkzee. L’olandese ha superato tutti e a San Siro ha convinti anche gli ultimi scettici. E’ il prototipo dell’attaccante moderno che serve al Milan. Forte fisicamente, veloce e tecnico. Il calciatore ha una valutazione di almeno 40 milioni di euro e c’è la concorrenza di diverse squadre, soprattutto in Inghilterra. Piace, infatti, al Manchester United, pronto ancora una volta a pescare in Italia, ma Zirkzee preferirebbe continuare a giocare in Serie A, ecco perché al Milan ci sperano.

Il Diavolo, poi, ha le carte giuste per convincere il Bologna, che vuole tanti soldi. Alexis Saelemaekers, ad esempio, potrà essere utilizzato come pedina di scambio per abbassare il prezzo.

Milan, gli attaccanti sul taccuino del Diavolo

Attenzione, però, anche ad altri profili che non sono ancora spariti dalla lista della spesa di Geoffrey Moncada. Attaccanti che militano all’estero e che stanno facendo bene non mancano: Benjamin Sesko è ormai seguito da tempo e il Lipsia potrebbe lasciarlo andare per una cifra non lontana da quella richiesta dal Bologna per Zirkzee.

Piacciono tanto, poi, anche Jonathan David, che nonostante il contratto in scadenza nel 2025, continua ad avere una valutazione importante. I suoi gol in stagione sono stati 11. Molti di più quelli di Santiago Gimenez del Feyenoord, attualmente a 21 centri e 5 assist. Entrambi hanno gli occhi della Premier League addosso. Il Diavolo, dunque, è chiamato a fare in fretta.

Joshua Zirkzee – Bologna – classe 2001 – 9 G e 4 A

Benjamin Sesko – Lipsia – classe 2003 – 8 G – 0 A

Santiago Gimenez – Feyenoord – classe 2001 – 21 G e 5 A

Jonathan David – Lille – classe 2000 – 11 G e 6A