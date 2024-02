Infortunio Bennacer, sarà convocato per Frosinone-Milan? Le ultime

Bennacer e l’infortunio patito in Coppa d’Africa: è arrivato l’esito degli esami strumentali, ecco cosa accade in vista del Frosinone

Ismael Bennacer, croce e delizia per il Milan, soprattutto in questa stagione. Il centrocampista algerina è un vero e proprio pupillo di Stefano Pioli che, quando ce l’ha a disposizione, non rimnuncia mai a lui. Eppure, fin qui, ha potuto contare sul ragazzo pressocché mai.

Il faro della mediana rossonera è infatti rientrato in campo solo a dicembre dopo aver saltato tutta la prima parte di stagione; colpa del grave infortunio subìto nell’euroderby del maggio scorso. Una “lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro” che ha costretto il centrocampista a sottoporsi ad intervento chirurgico. Ben sei mesi di stop per l’algerino rientrato a dicembre e capace di collezionare cinque presenze.

Giusto un assaggio prima che Pioli lo perdesse nuovamente causa Coppa d’Africa. E proprio dalla competizione continentale, in cui la sua Algeria è stata eliminata alla fase a gironi, Bennacer è tornato infortunato, lasciando tutti a Milanello con il fiato sospeso. Il timore di un altro infortunio lungo era decisamente temuta.

Bennacer, le sue condizioni: cosa accade per Frosinone

Gli esami a cui si è sottoposto Bennacer, invece, sono decisamente rassicuranti. Gli esami strumentali a cui si è sottposto, infatti, hanno evidenziato come sia in fase di guarigione il problema accusato agli adduttori. Il centrocampista rossonero anche oggi si è allenato a parte ma ben presto tornerà in gruppo per mttersi a disposizione completamente di Stefano Pioli.

Si ipotizza come possa già essere abile ed arruolabile per la gara contro il Frosinone, anche se al momento sembra decisamente da escludere un suo impiego dal 1′. Possibile che si accomodi inizialmente in panchina per poi magari disputare qualche minuto a gara in corso, se il risultato dovesse consentirlo.

Per Pioli il ritorno di Bennacer è di fondamentale importante; l’algerino, nella scorsa stagione, dettava alla perfezione i tempi di gioco del Milan e con un calciatore come l’ex Empoli nel motore sicuramente la manovra potr essere più fluida.

E non deve sorprendere come diversi club di Premier League abbiano posato gli occhi su di lui. In estate potrebbe anche lasciare il Milan e seguire le orme di Tonali, andando a giocare in Premier League, con una nuova super plusvalenza da mettere a bilancio in casa rossonera. Nel frattempo, però, Pioli è pronto a puntare su di lui per blindare la zona Champions e dare l’assalto all’Europa League.