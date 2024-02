Lo voleva il Milan, ora firma con la Juve: accordo totale, prezzo altissimo

Il giocatore è pronto a legarsi alla Juventus. Colpo a sorpresa di Cristiano Giuntoli. Un obiettivo che il Milan ha seguito per diverso tempo e in maniera concreta.

Nel 2022, il Milan era ancora guidato in dirigenza da Paolo Maldini e Frederic Massara, i quali erano alla ricerca di rinforzi importanti per il centrocampo di Stefano Pioli. Soprattutto l’addio di Franck Kessie a parametro zero, direzione Barcellona, aveva lasciato un grosso buco in mediana. Sempre tramite lo scouting capitanato da Geoffrey Moncada, l’attenzione del Milan era piombata in Sud America.

Nel Real Racing di Avellaneda militava un giovane ma promettentissimo profilo del centrocampo di nome Carlos Alcaraz. Un nome che rimanda facilmente al tennista spagnolo, ma di cui è solo omonimo. Il giocatore in questione, classe 2002, il Milan lo ha seguito per diversi mesi, allacciando anche dei contatti diretti con il suo agente, Sebastian Lopez. Si pensava che l’interesse dei rossoneri potesse concretizzarsi in una trattativa vera e propria, ma così non è mai stato.

Seguito anche da Inter e Napoli, in Italia, Carlos Alcaraz si è trasferito pochi mesi dopo in Inghilterra. Il Racing Avellaneda lo ha ceduto nello specifico al Southampton per poco meno di 15 milioni di euro. Un vero affare se consideriamo che nel contratto di Alcaraz col club argentino era presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Anche in Premier League, il Milan non lo ha mai perso d’occhio.

Geoffrey Moncada ne ha osservato crescita e miglioramenti, ma adesso il calciatore è ad un passo dalla Juventus. Cifre altissime per l’acquisto.

Juventus, oggi le visite mediche

Sì, ormai è tutto fatto: Carlos Alcaraz sarà un nuovo giocatore della Juventus di Massimiliano Allegri. Cristiano Giuntoli ha chiuso il colpo a sorpresa, dato che ormai nessuno credeva più che la Vecchia Signora acquistasse un nuovo centrocampista in questo gennaio. Sembrava tutto rimandato all’estate, ma Giuntoli ha fiutato bene il colpo e con maestria l’ha chiuso. Ricordiamo che il Southampton milita in questa stagione in Championship, dopo essere retrocesso nella passata.

A stupire sono le cifre dell’accordo tra la Juventus e il club inglese. I bianconeri pagheranno 3,7 milioni di euro di prestito oneroso, con un diritto di riscatto fissato per l’estate a 42 milioni sterline, quindi 49 milioni di euro. Insomma, è lievitato vertiginosamente il valore di mercato di Carlos Alcaraz in pochi mesi in Inghilterra.

Il classe 2002 argentino è atteso a Torino nella giornata di giovedì per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto coi bianconeri. Un obiettivo che il Milan ha perso di vista e che adesso potrà godersi Max Allegri. Si parla certamente di un gran talento.