Milan, colpo in difesa: le ultime sul mercato

Le ultime sul mercato che si sta per concludere. Il Milan potrebbe non acquistare alcun difensore: il punto della situazione

Con le cessioni di Marco Pellegrino alla Salernitana e Chaka Traore al Palermo, che si concretizzeranno in mattinata, si appresta a chiudersi il calciomercato invernale.

Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani in realtà sono ancora a lavoro per provare ad acquistare un centrale difensore da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Un’occasione last minute da cogliere al volo, come successo con Luka Jovic in estate, ma le possibilità sono davvero poche.

Il Milan non ha alcuna intenzione di comprare tanto per farlo e le opportunità d in prestito, fin qui, non hanno convinto del tutto. Sullo sfondo restano così i profili di Nianzou Kouassi del Siviglia e di Trovoh Chalobah del Chelsea. Capiremo presto se uno dei due calciatori potrà davvero sbarcare a Milano o se si coglierà un’altra occasione, magari proveniente dall’Italia. I giocatori proposti d’altronde non mancano, ma il tempo stringe e la possibilità di rimanere senza nuovi acquisti è concreta.

Il calciomercato in entrate può così chiudersi con il solo arrivo acquisto di Filippo Terracciano e il ritorno alla base dal Villarreal di Matteo Gabbia, che fin qui ha risposto molto bene, giocando partite di grande attenzione.

Milan, attesa il ‘nuovo acquisto’ di febbraio

Non c’è alcuna fretta da parte del Milan di acquistare un nuovo centrale. L’esigenza di regalarsi un difensore non esiste più.

Le risposte da parte di Matteo Gabbia sono state più che positive e anche Jan-Carlo Simic quando è stato chiamato in causa ha fatto bene. Simon Kjaer, poi, ha pienamente recuperato dai problemi fisici, che lo avevano fatto fermare alla vigilia del match contro il Napoli. Theo Hernandez, inoltre, ha dimostrato di poter interpretare bene il ruolo in caso di emergenza, ma il francese dovrebbe continuare a giocare sulla sinistra.

A febbraio, d’altronde, la rosa a disposizione di Stefano Pioli sarà finalmente più ricca. I centrali in infermeria stanno, infatti, per tornare: il primo a farlo sarà Malick Thiaw. Già nei prossimi giorni dovrebbe tornare a lavorare sui campi di Milanello. E’ febbraio il mese del ritorno del tedesco, non ci sono dubbi. Poi toccherà a Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Il Diavolo dunque si appresta a vivere il proprio finale di stagione, che può regalare emozioni soprattutto in Europa al completo.