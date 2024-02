Milan, obiettivo a rischio: Manchester United all’assalto

Dall’Inghilterra filtrano pessime notizie per il Milan in ottica mercato. Il Manchester United ha avviato i contatti per l’attaccante. Assalto in estate.

Il Milan ha un primo grande obiettivo per il mercato estivo, ovvero quello di fornirsi di un nuovo attaccante che possa essere il titolare per diversi anni. Insomma, un profilo forte, affidabile, integro e dallo straordinario fiuto per il gol. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno cominciato a muoversi in tale senso. Sono iniziate con netto anticipo le ricerche dei due dirigenti rossoneri, che pare abbiano le idee chiare su che tipo di profilo serva al Milan.

Giovane, sicuramente, e con qualità tecnico-tattiche molto importanti. Un identikit che non può escludere un grosso investimento, e il club rossonero pare pronto a tale mossa. I nomi della lista dei desideri di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono ormai noti. Si parte da Joshua Zirkzee del Bologna (al momento il favorito), per passare a Jonathan David del Lille, Benjamin Sesko dell’RB Lipsia e Santiago Gimenez del Feyenoord.

Inutile sottolineare che stiamo parlando di profili importantissimi, e di conseguenza non seguiti soltanto dal Milan. Per ognuno di questi, la concorrenza è foltissima. Soprattutto per uno, il Manchester United ha intenzioni serissime. Ha già avviato i primi contatti. Ne para il portale givemesport.com.

Manchester United, “avviati contatti formativi”

Il portale inglese suddetto cita le indiscrezioni di due giornalisti accreditati quali Ben Jacobs e Fabrizio Romano per confermare che il Manchester United è concretamente sulle tracce di Joshua Zirkzee del Bologna. La fonte non ha dubbi che sia l’olandese il primissimo obiettivo dei Red Devils per rinforzare un attacco non all’altezza delle aspettative. Con Martial infortunato, e Hojlund ancora alle prese con l’ambientamento in Premier League lo United sente l’esigenza di un innesto di grande qualità.

Zirkzee è la prima scelta, e il club inglese ha già avviato i primi contatti, non col Bologna ma con l’entourage del giocatore. Lo United è consapevole che serviranno circa 40 milioni di euro per aggiudicarsi l’olandese, come è anche a conoscenza della folta concorrenza. Soprattutto Tottenham, Arsenal e Milan vengono dati come gli altri club assolutamente in corsa. Il Manchester United, dunque, non ha ancora vinto la sfida di mercato, ma in estate è pronta a battagliare pur di aggiudicarsi la grande rivelazione della Serie A in corso.

Per lo United non è stato possibile effettuare acquisti in questo mercato di gennaio per motivi legati al Fair Play Finanziario. Ma è pronto a recuperare in estate.