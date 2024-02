Milan, offerta per il figlio d’arte: spunta la concorrenza di…Messi!

Il Milan è pronto ad investire su questo giovane calciatore, che è anche un figlio d’arte. Ma la squadra di Lionel Messi fa sul serio.

Il progetto del Milan, o almeno quello voluto dalla proprietà RedBird, consiste nella ricerca e nell’investimento su giocatori forti e di prospettiva. Elementi che possano dirsi ‘patrimonializzabili’ dal club, contrari all’idea degli instant-player che restino utili solo per poche giornate.

Ecco perché gli osservatori ed i talent-scout rossoneri sono sempre al lavoro, a caccia di talenti internazionali che possano fare al caso del Milan in proiezione futura. Uno dei giovani, in realtà già scovato da tempo, è tra l’altro un figlio d’arte, visto che il padre è stato un rinomato campione con un passato anche in maglia rossonera.

Stiamo parlando di Federico Redondo, figlio del celebre Fernando che è stato bandiera argentina del Real Madrid con un passaggio meno fortunato pure al Milan. Il giovane centrocampista, classe 2003, fa gola a molti club europei. I rossoneri non sono da meno e, secondo le ultime indiscrezioni di Tuttomercatoweb.com, avrebbero fatto passi concreti per averlo.

Il figlio di Redondo tentato dalla proposta del Miami

Redondo junior ha preso le caratteristiche del papà: mediano difensivo, dotato di grande intelligenza tattica e di piedi educatissimi. Non a caso si parla di lui come di un predestinato, finito nelle mire di molte società europee. Attualmente milita nell’Argentinos Juniors, club che ha lanciato moltissimi talenti sudamericani.

Il Milan tempo fa si sarebbe già mosso per il figlio d’arte, con l’intenzione di anticipare la concorrenza, ma per ora si sarebbe trattato solo di sondaggi esplorativi, come quelli fatti da altri club come Real Madrid e Liverppol. Un’indiscrezione che conferma come il Milan sia molto interessata a Redondo e che voglia provare a chiudere entro la prossima estate.

Occhio però alla concorrenza, che arriva direttamente da un certo Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino, che sta svernando nelle fila dell’Inter Miami, starebbe spingendo per avere Redondo junior al suo fianco già dai prossimi mesi. Infatti la società statunitense è una rivale diretta del Milan per l’acquisto del giovane centrocampista, che a sorpresa bypasserebbe il trasferimento in Europa per tentare prima l’avventura al fianco dell’idolo Messi.

Prima offerta del Miami rifiutata dall’Argentinos Juniors: sul piatto 5 milioni di dollari per il 100% del cartellino del giovane centrocampista. Il club d’appartenenza chiede 10 milioni per l’80% della proprietà, richiesta però troppo esosa, pensando che il contratto di Redondo scadrà a dicembre 2024.